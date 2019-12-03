反對「香港人權法案」通過　陸外交部：暫停美軍艦機赴港休整

▲大批香港民眾慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普不久前正式簽署《香港人權與民主法案》引來北京當局反彈，大陸外交部發言人華春瑩昨（2）日在例行記者會中表示，大陸相關單位決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對5個非政府組織實施制裁，「中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務。」

華春瑩表示，「美方不顧中方堅決反對，執意將所謂『香港人權與民主法案』簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請。」

她接著說，「同時也會對『美國國家民主基金會』、『美國國際事務民主協會』、『美國國際共和研究所』、『人權觀察』、『自由之家』等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織（NGO）實施制裁。中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，中方將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛中國主權、安全、發展利益。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

華春瑩並未詳細說明如何制裁這5個非政府組織，僅稱「大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，必須付出應有代價。」

有記者問道，能否提供更多關於暫停審批美軍艦機赴港休整申請的細節？制裁是否僅針對軍艦？制裁是否有期限？華春瑩回答，「我剛才已經說了，中國政府決定從即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，暫停到什麼時候要看美方的實際行動。」

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