中國指美NGO「教唆亂港」　美國務院批指控不實：為轉移注意力

▲ 香港人感謝川普簽署香港法案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）上月簽署《香港人權與民主法案》，引發中國不滿。北京當局因此宣布，將對支持「反中亂港分子」的5個美國非政府組織祭出制裁。美國國務院當地時間2日表示，中國政府這項不實指控是為了轉移外界注意力。

中國外交部發言人華春瑩2日表示，美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察及自由之家等5個NGO在香港修例風波中「表現惡劣」，教唆示威者從事暴力犯罪行為，必須為香港的混亂負起一定的責任，所以「我們敦促美國改正錯誤，停止干涉我國內政。」

▲ 北京指控美國非政府組織支持「亂港分子」。（圖／路透）

匿名美國國務院官員2日向《路透社》表示，中國政府指控不實，且這項錯誤的指控實際上是為了分散外界對香港人民的合理擔憂，就如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前所述，美方的利益即是確保中國遵守《中英聯合聲明》中對香港人民的承諾。

另一方面，針對中國暫停審批美軍艦機赴港休整申請問題，該名官員樂觀表示，「我們長期以來都有訪問香港港口的良好紀錄，且預期此情況會持續下去。」匿名美國國防部官員則指出，中國的舉動不會影響美國軍事行動。

五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）則表示，關於正在進行的抗議活動，「我們譴責不合理使用暴力，也敦促各方避免使用暴力」，雙方應進行建設性對話，至於美國軍艦訪問香港及全球其他港口是有益的計畫，不僅為海上人員提供自由，也擴大美國與這些港口所在國家的人文交流。

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