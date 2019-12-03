美NGO具體如何撐港？陸外交部：要全部列出半小時都說不完

▲中國將對美國5家NGO實施制裁。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國外交部2日宣布將對美國5家「支持反中亂港」的非政府組織實施制裁，有外媒記者3日繼續追問發言人華春瑩具體的情況。她指出，由於時間原因而不能詳列，「因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的。」

中國外交部3日的例行記者會上，日本共同社記者表示，希望中方更加具體說明，這些NGO是如何支持反中亂港分子的？發言人華春瑩回應，如果關注香港局勢的一些報導，大家應該可以看到大量有關揭露MED（美國國家民主基金會）等非政府組織參與策劃、組織、實施在香港極端暴力活動的消息。

她補充，大量的事實和證據已表明，「美國國家民主基金會」等非政府組織為反中亂港分子提供了資金、物資以及組織培訓等方面的支持，同時「極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任，所以這些組織理應受到制裁，必須付出應有的代價。」

最後，華春瑩向這名共同社記者強調，你對這些組織具體情況感興趣是很好的，但由於時間原因不能詳列，「因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的，所以我樂意盡快跟共同社單獨聊一下，我可以詳細給你們介紹一下。」

其實，華春瑩2日就說，美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察及自由之家等5個NGO在香港修例風波中「表現惡劣」，教唆示威者從事暴力犯罪行為，必須為香港的混亂負起一定的責任，所以「我們敦促美國改正錯誤，停止干涉我國內政。」

一名匿名美國國務院官員2日對此向《路透社》表示，中國政府指控不實，且這項錯誤的指控實際上是為了分散外界對香港人民的合理擔憂，就如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前所述，美方的利益即是確保中國遵守《中英聯合聲明》中對香港人民的承諾。

▼華春瑩。（圖／翻攝環球網）



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