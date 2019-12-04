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泰簽財力證明　知情人士爆：藍營、旅遊業者唱雙簧凸顯外交不夠力

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▲▼自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／翻攝自東森新聞）

▲自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／翻攝自東森新聞）

記者陶本和／台北報導

泰國貿易經濟代表處日前公告台灣旅客申辦泰簽新規定，關於必須附上財力證明一事，引發熱議。對於財力證明到底會不會取消，知情人士表示，最初是旅行公會放出的訊息，而國民黨也早於2日唱雙簧舉行記者會砲轟外交部，有意操作凸顯政府外交系統不夠力。

根據泰國貿易經濟代表處的公告，11月30日起台灣旅客申辦泰簽新規定，包括實施電子簽證申請及電子支付與附上財力證明等，消息一出立刻引發國人反彈，甚至出現抵制泰國觀光聲浪。

對於有消息傳出泰國官方政策急轉彎，4日下達命令此方案暫停，之後會公開詳細公告，雖然外交部在查證後立刻表示，「申請泰國電子簽證的相關應備文件目前並無任何更動」，但仍無法平息眾說紛紜的揣測。

根據泰國貿易經濟代表處11月29日表示，泰簽全面實施電子簽證申請，並新增要附上財力證明的規定，但這是針對全球性做統一的系統規劃，並非只針對台灣，財力證明需有清楚的存簿封面頁、內頁影本，裡面的存款的多寡並非影響簽證的申辦，但如果漏傳財力證明資料，系統無法進入到下一步。若是孩童，則需附上父母親財力證明及關係證明。

知情的政府人士指出，這是泰國貿易經濟代表處正式公告，全世界各國一致，很難獨厚台灣而取消，如果真要取消那是茲事體大，關鍵在於泰方的行政權。

至於所謂取消財力證明等傳言的背景，知情人士說，12月2日，國民黨立法院黨團舉行記者會，會中也邀請旅遊業者共同參與，總召曾銘宗批評蔡英文政府新南向政策喪權辱國，徹底失敗可以收拾打包。

在該記者會上，立委陳學聖也指出，泰國到台灣免簽，但台灣到泰國要簽證，這已經是不對等，現在又要求財力證明，讓人非常不舒服，要求外交部站在國家的利益重新談判。

知情人士指出，在經查之後，泰國的確向世界各國發出同樣訊息，若要獨厚台灣取消實在有難度，但是接著又有某個旅行公會放出取消財力證明的錯誤訊息，成為網路傳言。

知情人士強調，業者搭配藍營政黨操作，不免有刻意打擊民進黨政府外交系統不夠力的味道，但事實是，台灣的外交系統，先前也已經透過各方管道向泰方表達我國人民的不滿聲音，「不能接受此一作法」。

▼泰國簽證線上申請公告。（圖／取自泰國觀光局台北辦事處臉書專頁）

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