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蔡英文不捨年輕人創業辛苦　提3青年政策：讓學生第一哩路更輕鬆

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▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／台北報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，4日起一連3天，在台北國際會議中心登場。總統蔡英文4日打頭陣第一位上場，最後結論時她感嘆，年輕人在這世代比我們那個世代辛苦，國家社會留給年輕人的資源、機會有限，因此提出3個青年政策，她表示，這個世代的執政者必須注入更多資源，讓年輕人第一哩路走得平順。

蔡英文表示，在擔任總統後有到台灣各地看年輕人在做什麼，在中科院、工研院看到很多年輕的工程師、科學家，還有志願役的軍人、警察也有很多年輕人，更不用說學生、大學生、研究生，另外在客庄裡看到的客家青年返鄉讓她印象特別深，在公務部門也有很多，還有做文創、做青農的年輕人。她提到，她發現很多青年走的是創業那條路，年輕人創業確實是辛苦，畢竟是生涯第一哩路。

蔡英文強調，尤其是都會裡的青年，生活費用、居住費用比較貴，因此在居住正義方面，有社會住宅政策，還有包租代管，並鼓勵學校翻修、興建學生宿舍，量夠的話讓學生畢業後還可以繼續住下去，短期也開發了租金補貼，讓受益人數從6萬擴大到12萬，降低青年居住的費用，讓學生第一哩路上不要就是充滿付房租、付房貸。

至於學貸利率歸零的問題，蔡英文指出，政府已將利率降到1點多%，並將還款期往後延，薪水沒有到達一定程度時，是不需要還本金的，讓年輕人在第一哩路上可以走得比較輕鬆。提到創業資金，蔡英文說，很多年輕人到銀行融資都要拿擔保，這就是對創業的年輕人最大的問題，因此政府做了一套方案，簡化流程、不用寫一大堆計畫書，也不需要做財產評估，第一階段就替年輕人保證第一桶金，有完整創業的協助規劃。

蔡英文感嘆，年輕人在這世代比我們那個世代辛苦，國家社會留給年輕人的資源有限，機會也是如此，這個世代的執政者必須注入更多資源，讓年輕人第一哩路走得平順。

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2020大選蔡英文

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