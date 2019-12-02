北京反擊《香港法案》　暫停美軍艦機赴港休整、制裁NGO組織

▲美國總統川普27日簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，不僅大陸官媒輪番砲轟，外交部發言人華春瑩今（2日）更宣布，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中「表現惡劣」的非政府組織實施制裁。

大陸外交度下午舉行例行記者會，華春瑩指出，日前，美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。

除暫停美軍艦機赴港休整申請，以及制裁部分NGO組織外，她還強調，中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，「中國將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港的繁榮穩定，堅定捍衛中國主權、安全、發展利益。」

在川普簽署香港法案後，包含央視在內的官媒連日來都發表聲明，抨擊美國粗暴干涉內政。事實上，對於外界關注的反制措施，大陸外交部另一名發言人耿爽已在28日回應，「該來的早晚會來」。

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）