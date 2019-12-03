蘇花改下月通車！統聯客運首月「全面半票」　北花直達只要210元

▲蘇花改預計下月就會通車。（圖／蘇花改工程處提供）

記者李宜秦／台北報導

蔡英文總統日前在臉書宣布，蘇花改將於明年1月5日正式通車。交通部指出，大台北往返花蓮的3條客運路線，確定由台北客運、首都客運、統聯客運獲得經營權。統聯客運指出，為歡慶蘇花改通車，在通車第一個月將全面實施半票優惠，無論何時搭車都只要210元，較原價320元便宜110元，與火車票相比也便宜近200元。

為紓解花東地區火車一票難求問題，交通部投入蘇花改建設，預計明年春節前就會通車，交通部先前證實，台北客運及統聯客運獲得「南港往返花蓮市」經營權；「板橋往返花蓮」則是由首都客運經營。公總表示，蘇花改全線完成後，預估3.5小時就能自台北抵達花蓮。

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▲統聯客運將在蘇花改通車後一個月內推出「全面半票」的優惠。（圖／業者提供）

統聯客運營業課長甘杰表示，蘇花改路線票價原價時段為320元、優惠時段290元、老人兒童等半票則為210元，其中原價時段包括週五中午12點至週一中午12點，其餘時間則均為優惠時段。

甘杰指出，為歡慶蘇花改通車，在通車後一個月內，將實施「全面半票210元」的優惠活動，民眾無論何時搭車，都享有半票優惠，該計畫已於10月底呈報交通部公路總局，待交通部正式核准後，統聯的臉書官網也會放上相關資訊，供民眾參考。

首都客運總經理李建文則表示，優惠方案還未確定，公路總局也還沒核定。公路總局表示，局裡只會針對票價上限訂定限制，若業者要提出優惠活動，基本上審議後都會通過，除非票價訂得超過上限標準，公總才會禁止，而該案則尚待局裡核定。