　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色司機載摩鐵「衝刺給溫暖」害懷孕　她無奈：沒朋友才委屈自己

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,概念,迷茫,失望,情緒,寂寞,急,害怕,鬱悶,失望（圖／123RF）

▲小花渴望朋友，50歲的司男抓準這點，半哄半騙3度帶著她在台北摩鐵害小花懷孕，讓小花的母親氣得提告。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

1名身心障礙少女小花（化名），努力工作養活自己，生活卻相當寂寞，渴望朋友的她，在上下班通勤時，認識了年約50歲的司姓公車司機，小花本以為終於交到朋友，不料司男竟半哄半騙，三度把她帶到台北摩鐵「衝刺給溫暖」，直到小花發現生理期異常，一驗才發現已懷孕13周，讓小花母親氣得對司男提告。法院一審依趁機性交罪判司男6年6月徒刑，民事再判他須賠100萬元。

司男於2015年間，在客運總站服務時認識小花，談話間得知小花「想要朋友」，便與她互留手機號碼、加LINE，並在假日邀約出遊，過程中他利用小花寂寞的心理，以巧克力、零食引誘，3度帶小花到台北市的摩鐵性交。

小花雖然沒很喜歡司男，但好不容易交到「朋友」，她也只能委屈自己讓司男逞慾，直到2016年9月間，小花發現自己生理期異常，隔月到醫院檢查後，才驚覺已懷孕13周，經引產後檢驗DNA，小花的母親才知道女兒被色大叔蹂躪，氣得提告。

司男於審理時否認性侵，指小花搭車時「給的都是全票」，稱不知她身心障礙，送巧克力更是2人交往的小浪漫，發生關係是雙方合意。

客運人員證稱，在總站搭車的客人，司機都認識，在小花工作單位那站上、下車的，基本都屬同一單位，下班時總是一群少女一起上車，只要聊過天，就知道她們跟一般人「不一樣」。

小花也委屈地表示，她沒有很喜歡司男，跟司男更不是男女朋友，因為她沒朋友，才把司男當朋友；法官認為，司男利用小花心智缺陷、渴望交友的心態，數次趁機性交，且犯後避重就輕，也未與家屬和解，判司男6年6月徒刑。民事部分，小花的母親本向司男及客運公司，連帶求償100萬元，但法官認為犯行是司男個人行為，判客運公司免賠、司男須賠100萬元。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
「青眼白龍」刺青250處！她染藍雙眸失明3週：像被10片玻璃
婚後婆婆突要求一起住「妳走到哪我跟到哪」　女星婉拒被罵：不想
杜拜公寓600萬！長輩心動「完勝北市」11年就回本　他曝：比
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同居男狠殺母子3人！高大成曝「第一眼」關鍵：2幼嬰口鼻出血

2煞「蓋布袋」停車場擄人　22警埋伏攻堅…開門竟是慶生派對

台南搜救犬馴養成效佳！再獲搜救犬界奧林匹克賽事MRT救援認證

色司機載摩鐵「衝刺給溫暖」害懷孕　她無奈：沒朋友才委屈自己

正妹直播主帳號被盜「狂拉粉絲斗內」！氣炸撂人公司談判…老闆下秒遭砍

台南市議員吳通龍詐領助理費2萬元　被依貪污罪重判3年10月

髮蠟哥闖紅燈被開單辱警突心臟病發　開直播號召網友抗議無人到場

無照酒駕害3命認罪求減刑　開庭卻喊「沒錢賠」家屬怒轟：要重判

她離婚「再愛一次初戀」甜蜜生2子！卻遭裹屍殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

影／騎士載七辣「突竄」嚇壞人　遭按喇叭反嗆：又沒撞到你叭甚麼

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

同居男狠殺母子3人！高大成曝「第一眼」關鍵：2幼嬰口鼻出血

2煞「蓋布袋」停車場擄人　22警埋伏攻堅…開門竟是慶生派對

台南搜救犬馴養成效佳！再獲搜救犬界奧林匹克賽事MRT救援認證

色司機載摩鐵「衝刺給溫暖」害懷孕　她無奈：沒朋友才委屈自己

正妹直播主帳號被盜「狂拉粉絲斗內」！氣炸撂人公司談判…老闆下秒遭砍

台南市議員吳通龍詐領助理費2萬元　被依貪污罪重判3年10月

髮蠟哥闖紅燈被開單辱警突心臟病發　開直播號召網友抗議無人到場

無照酒駕害3命認罪求減刑　開庭卻喊「沒錢賠」家屬怒轟：要重判

她離婚「再愛一次初戀」甜蜜生2子！卻遭裹屍殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

影／騎士載七辣「突竄」嚇壞人　遭按喇叭反嗆：又沒撞到你叭甚麼

準備迎接史上最狂雙11！電商祭出夯品下殺1折起　折價＋餐旅券抽到手軟

罕見二戰彩色照片出書 作者：拍攝3000多張僅保存半數

同居男狠殺母子3人！高大成曝「第一眼」關鍵：2幼嬰口鼻出血

看醫生拿藥病情卻老沒起色？專家曝：可能與「健康識能」有關

有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

泰式酸辣湯網路也買得到　泰菜餐廳baan與PChome跨界合作

韓國瑜買7200萬庶民豪宅　朱立倫：他當時失業，其實過得蠻慘的

韓庚「甜蜜親吻婚紗照」曝光！　爆12月辦婚禮…網瘋傳超美喜帖

謝金河／日本企業大軍襲台 　台日投資增加「好的開始」

猛繳準大三元數據　馬刺莫瑞：我不為數據打球

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

她慘遭同居人裹屍殺害　 鄰居驚

高雄棄嬰被丟廢棄空地…慘被野狗啃成白骨亡

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

台中公寓一床3屍　翻開棉被是一大兩小

台中母子3屍案突破！同居男友涉重嫌

台中母子3屍！警聯繫整夜「僅1男現身」

她遭同居男友殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

轎車疑違規左轉　騎士撞上亡

台中棉被裹3屍！婦疑來自彰化

濱海公路貨車翻覆！Lexus「3秒遭撞」

基隆男遭倒車輾吞！他爆頭慘死　驚悚畫面曝

網紅空姐偷情機師前夫　正宮用2字痛罵被起訴

更多熱門

相關新聞

搭計程車坐副駕！女客慘遭司機強吻

搭計程車坐副駕！女客慘遭司機強吻

浙江省嘉興市一名女子近日搭乘當地的計程車，不料抵達目的地正準備下車之際，突然遭到司機強吻臉部，對方還不斷聲稱「我喜歡妳，不要投訴我！」讓她氣得大罵「流氓！」隨後報警求助。據悉，這名司機很快就被解雇，道路運輸管理局也下令全市不得再錄用他。

影城無障礙設施不合格　柯：沒查過

影城無障礙設施不合格　柯：沒查過

20萬幫一把陪炒飯　輕熟女白做工大反擊

20萬幫一把陪炒飯　輕熟女白做工大反擊

購買醫療用輔具費用　可列報扣除

購買醫療用輔具費用　可列報扣除

冰屍案司機視訊出庭　全程發言3次

冰屍案司機視訊出庭　全程發言3次

關鍵字：

身心障礙趁機性交客運司機

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面