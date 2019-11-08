色司機載摩鐵「衝刺給溫暖」害懷孕　她無奈：沒朋友才委屈自己

▲小花渴望朋友，50歲的司男抓準這點，半哄半騙3度帶著她在台北摩鐵害小花懷孕，讓小花的母親氣得提告。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

1名身心障礙少女小花（化名），努力工作養活自己，生活卻相當寂寞，渴望朋友的她，在上下班通勤時，認識了年約50歲的司姓公車司機，小花本以為終於交到朋友，不料司男竟半哄半騙，三度把她帶到台北摩鐵「衝刺給溫暖」，直到小花發現生理期異常，一驗才發現已懷孕13周，讓小花母親氣得對司男提告。法院一審依趁機性交罪判司男6年6月徒刑，民事再判他須賠100萬元。

司男於2015年間，在客運總站服務時認識小花，談話間得知小花「想要朋友」，便與她互留手機號碼、加LINE，並在假日邀約出遊，過程中他利用小花寂寞的心理，以巧克力、零食引誘，3度帶小花到台北市的摩鐵性交。

小花雖然沒很喜歡司男，但好不容易交到「朋友」，她也只能委屈自己讓司男逞慾，直到2016年9月間，小花發現自己生理期異常，隔月到醫院檢查後，才驚覺已懷孕13周，經引產後檢驗DNA，小花的母親才知道女兒被色大叔蹂躪，氣得提告。

司男於審理時否認性侵，指小花搭車時「給的都是全票」，稱不知她身心障礙，送巧克力更是2人交往的小浪漫，發生關係是雙方合意。

客運人員證稱，在總站搭車的客人，司機都認識，在小花工作單位那站上、下車的，基本都屬同一單位，下班時總是一群少女一起上車，只要聊過天，就知道她們跟一般人「不一樣」。

小花也委屈地表示，她沒有很喜歡司男，跟司男更不是男女朋友，因為她沒朋友，才把司男當朋友；法官認為，司男利用小花心智缺陷、渴望交友的心態，數次趁機性交，且犯後避重就輕，也未與家屬和解，判司男6年6月徒刑。民事部分，小花的母親本向司男及客運公司，連帶求償100萬元，但法官認為犯行是司男個人行為，判客運公司免賠、司男須賠100萬元。

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