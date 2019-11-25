交通安全最高榮譽金安獎　花蓮勇奪八大獎項

▲2019年交通部金安獎成績出爐，花蓮縣在促進道路交通安全工作評選上勇奪八大獎項的肯定。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

2019年交通部金安獎成績出爐，交通部於11月22日舉行頒獎典禮，象徵全國交通安全最高榮譽的金安獎，是交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，為表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員，舉辦頒獎宣揚事蹟。花蓮縣在促進道路交通安全工作評選上勇奪八大獎項的肯定。

八項大獎分別是花蓮縣警察局獲交通執法全國第三組第一名、縣府觀光處交通科在交通工程全國第三組第二名、縣府教育處獲交通教育全國第三組第二名、中城國小呂采芸老師獲績優導護老師獎、瑞穗國小交通導護志工江啟禎先生榮獲績優導護志工獎、警察局交通隊張瑋庭警員榮獲交通警察績優獎、交通義交王智宏先生榮獲義勇交通警察績優獎詹榮祥先生榮獲優良職業駕駛獎等八大獎項。

值得一提的是在花蓮縣政府觀光處為積極改善花蓮市區重要道路交通事故熱點區域，交通科還爭取一千五百萬經費提出「因應蘇花改通車花蓮智慧交通整合管理系統建置計畫案」的智慧交控改善方案，對於花蓮縣未來因應蘇花改的交通衝擊，力求維持道路順暢及安全，種種努力及成效更是讓評選委員耳目一新、稱讚不已。

除此之外，花蓮縣警察局在執法取締措施與教育處在落實交通安全教育連續兩年脫穎而出，縣府教育處致力落實交通安全教育，積極推動「行安全、心安全、教安全、顧安全」的理念，以關懷、輔導與創新做好交通安全教育。

績優導護老師獎由長期在花蓮南區默默致力學校交通安全教育工作達12年的中城國小呂采芸老師獲得，不論晴雨建立守法有道，連續十二年學生意外事故率為0；而績優導護志工獎是由歷經16個寒暑擔任交通導護志工的瑞穗國小江啟禎先生獲得。全國評選榮獲交通警察績優獎則由服務於警察局交通隊張瑋庭警員獲得，服務於交通隊期間，主動規劃假期交通疏運勤務維持交通順暢，獲警察局推薦後獲得肯定。交通義交王智宏榮獲義勇交通警察績優獎與詹榮祥先生榮獲優良職業駕駛獎，兩人各自以協助員警疏運及協助行動不便民眾到診間就診，無私精神勇奪楷模的殊榮。

花蓮縣道安團隊在今年一整年的努力下，大幅度降低交通事故肇事率，實質提升花蓮縣縣民用路安全的安全性，各項種種皆深受交通部全國縣市評比上的肯定，未來因應蘇花改通車，花蓮縣政府更將以智慧交控的創新方式，減少車流衝擊，降低交通事故率，期能讓行車及用路人在花蓮都能更安全順暢。

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