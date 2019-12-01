▲ 新北林口國民運動中心啟用，體驗最具特色「空氣槍射擊場」。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口區居民殷切期盼的林口國民運動中心，11月30日由市長侯友宜主持啟用，他表示，林口運動中心有最新穎多元的設備，包括最具特色的「空氣槍射擊場」，歡迎鄉親作伙來運動。

侯友宜表示，隨著林口地區發展，人口密度越來越高，林口人非常期待有一座自己的運動中心，在蔡淑君議員等在地民代的努力爭取下，才讓這座運動中心可以順利興建營運，場館也特別規劃了各項運動設施，讓林口居民可以就近有多樣的運動選擇。

▲ 新北林口國民運動中心啟用。

林口國民運動中心是新北第14座運動中心，在一館一特色的規劃下，該場館特別選定林口最具特色的運動項目射擊做為場館特色，設置了「空氣槍射擊場」，場館布置上也結合優秀選手在運動場上的英姿，在現場設置金牌國手林穎欣與郭冠廷的看板，強化場館特色，讓民眾在運動同時也可以為新北之光喝采。

侯友宜說，新北市已營運的運動中心迄今已服務超過4400萬人次，全市運動人口比例也超過20%，是全國最喜歡運動的城市，未來還有五股跟新店運動中心將於明年陸續啟用。他也提到，除了持續規劃運動中心外，新北市也積極推廣「新北運動據點」，規劃4年至少16處，提供更多新的運動服務，讓運動融入市民生活。

體育處表示，林口國民運動中心自11月30日至12月13日為試營運期間，全館設施均免費提供民眾體驗，同時也規劃了一系列的體驗課程，歡迎大家一起來運動，更多詳情可至林口國民運動中心網站：https://lkcsc.cyc.org.tw/查詢。

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