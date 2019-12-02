▲ 新北簡政便民提升效率，都市設計審議重質不重量。（圖／新北市城鄉局提供）

記者郭世賢／新北報導

為簡政便民提升審議效率，新北市9處整體開發區都市計畫通盤檢討，將陸續完成公告實施，調整重點區域或達規模以上，才須辦理都市設計審議，未來僅達規模或重點地區案件須辦理都市設計審議，審議提升重質不重量。

新北市整體開發區陸續完成都市計畫程序，包含新莊知識產業園區、新莊頭前重劃區、三重二重疏洪道兩側地區、三重仁義、土城暫緩發展區、鶯歌鳳鳴、新店央北、土城頂埔及板橋江翠北側等9處，透過細部計畫專案通盤檢討。

將都市設計原則納入細部計畫規定，如整體配置法定退縮綠帶、人行道、自行車道系統及車道緩衝空間等，在確保公共空間環境品質前提下，僅達規模或重點地區案件須辦理都市設計審議。

目前新莊知識產業園區、土城暫緩發展區、鶯歌鳳鳴、新店央北、土城頂埔及板橋江翠北側已完成公告實施，其他地區將於12月陸續完成發布實施。預計未來申請案件將有30%案件可免送都市設計審議，小規模建案符合都市計畫規定，可不用送都審直接申請建照。

另為讓都市設計審議資訊更公開透明，2019年針對都市設計審議服務平台作全面系統改版並提供都市設計審議On line服務，未來都市設計審議案件各階段辦理情形，除原有E-MAIL通知設計單位外，將會由系統直接發送手機簡訊給申請人，給予更直接、即時的通知。

此外，新北市府11樓辦公空間也重新規劃民眾洽公空間，提供更優質的詢問、討論及對圖的場所，並配合互動式查詢大型顯示器，可即時查詢最新法規、公告、排會日期、開會地點等資訊，以提供申請人更簡潔、快速、便民的服務。

「時間對我們來說完全沒用！」