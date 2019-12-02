▲ 自己的農友自己挺，土城及五股農會「小農鮮鋪」開幕搶好康。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

喜愛當地當季新鮮蔬果的各位有福了，新北市土城區農會及五股區農會新成立的「農村社區小舖」及「農民直銷站」雙雙於2日盛大開幕！準備將最新鮮有機、友善的在地農產品提供給大家，不論是想搶先選購鮮採農產，千萬別錯過。

土城區農會成立的「農村社區小舖」所販賣的農產品，主要由當地大名鼎鼎的小農邱奕豪與廖博賢經營的「輝要無毒菜園」及「萬枝伯有機農場」所提供，小舖不僅販售最新鮮的蔬果，也有苦茶油等各式加工品，應有盡有。

土城區農會理事長林生喜表示，即日起至12月6日開幕優惠期間不限金額皆享9折優惠，來店消費滿1000元可再獲得1份滿額禮（每人限領1份，共計300份，贈完為止），並且購買土城區農會特產「擺接麵」10包者，再額外加贈2包（每人每日限購20包，共計5000包，售完為止），想搶便宜的民眾手腳可要快了！

▲「農村社區小舖」內產品豐富，空間寬敞明亮，是消費者選購農產及相關商品的好去處。

五股區農會成立的「農民直銷站」所販售的產品，由吳泓泰、莊崴森等當地青農提供，販售農產包括新鮮葉菜、瓜菜、薑黃、桶柑及西施柚等各式蔬果，以及由五股特產綠竹筍製成的醬筍、筍乾與筍茸等加工品，多樣農特產品歡迎各位來挖寶。

五股區農會理事長吳錫卿表示，直銷站強調「從產地到餐桌零距離」的食農教育理念，希望讓民眾培養「吃當地，食當季」的飲食好習慣，因此直銷站農產品將常態性提供9折優惠，請大家好康道相報，一起來品嘗當季新鮮蔬果。

▲「農村社區小舖」內產品豐富，現場民眾逛得開心買得安心。

農業局表示，小農鮮鋪為農業局所把關的品牌，藉媒合通路與小農在實體店面上架販售，有了農業局的把關，能讓民眾能吃得更安心，目前小農鮮鋪遍布板橋、淡水、三重、蘆洲、樹林、三芝、金山及泰山等地區，加上今日於土城、五股新設立兩個據店，總共有14處。

農業局說，實體店鋪為農友與民眾面對面接觸的管道，透過對談能使消費者與生產者建立互信關係，從而開創新客群。為輔導新農漁民投入農業生產，農業局從生產、銷售通路、包裝行銷規劃一站式輔導措施，積極協助農友媒合各方通路，開創農友至各地展售機會，讓更多青年及新農民加入從農行列。

「時間對我們來說完全沒用！」