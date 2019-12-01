▲「新北享家Bar台」雲林週展售會，侯友宜化身鑽石級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與雲林縣合作，於1日在遠百板橋中山店1樓廣場進行「新北享家Bar台－雲林週展售會」，邀請遠赴新北打拼的雲林弟子，回憶家鄉熟悉的美味。現場新北市長侯友宜變成鑽石級拍賣員，熱情地推銷雲林縣農友帶來如古坑柳丁、玉女小番茄、黑金剛花生、西螺醬油等在地特色農產。

新北市長侯友宜表示，在新北市的400萬人口中，囊括了許多來自全台灣各縣市的民眾在此認真打拼。為讓各方的市民朋友在異鄉也能嚐到家鄉的溫暖。市府藉農產品「通路三箭」行銷企劃，每月以不同縣市為主題，舉辦「新北享家Bar台」這個農產品交流展售會。

▲「新北享家Bar台」雲林週展售會。

今天以「雲林縣」做為主題，展售古坑柳丁、玉女小蕃茄、黑金剛花生等雲林特色的新鮮農產品，未來更有台中、宜蘭等地為主題的企劃展售會，希望民眾「呷厚道相報」，一同支持最優質的國產品。

新北市雲林同鄉會長林進忠表示，來自雲林縣的玉女小蕃茄，都是雲林農友在溫室內細心呵護的寶貝女兒，鮮紅的果皮垂涎欲滴，酸酸甜甜、一口一顆剛剛好，彷彿回憶起在故鄉年輕時的戀愛滋味。

今日活動現場中，來自雲林的農友與新北市在地青農展示自家的優質農產品，更有許多旅居新北的雲林鄉親皆到場義氣相挺。現場搶購一空，參加的民眾表示，今天的展售會不只有香甜的古坑柳丁，還有越吃越涮嘴的黑金剛花生，期待下個檔期再來挖寶。

▲ 來自雲林的農友與新北市在地青農展示自家的優質農產品。

農業局長李玟表示，新北市身為全台最大的消費地，秉持著先創通路，再開農路的精神，透過「享家Bar台」展售會，推廣各縣市以及本市的優良農特產，開拓全台農產品銷售管道，讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠的新鮮農產品，不用離開新北市也能慰勞鄉愁。

另外，電商通路部分，目前果菜公司已成立line@官方團購群組（名稱：新北果菜鋪，可掃QRcode 加入），歡迎參加該團購群組取得第一手優質農特產購買訊息。相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁查詢：https://reurl.cc/Wldg5。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」