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熊貓系統狂故障爆「A訂單貨款」！店家怒：4個月沒收到錢、不知被坑幾年

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda傳出欠款導致店家解約及外送員出走。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台頻頻出事！foodpanda近日外送服務拓展全台，孰料卻傳出店家解約潮以及外送員出走潮，原因是公司欠款且瘋狂找外送員關係，甚至有合作店家反應每月取消訂單「款項全部消失」，拖了4個月才收到錢。對此，foodpanda回應對於店家帳款都是非常重視的，並澄清無解約潮情形。

▲▼foodpanda欠款店家怒解約。（圖／翻攝臉書）

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▲foodpanda爆欠款店家怒解約。（圖／翻攝臉書）

foodpanda近日傳出拖款、欠款消息，導致不少店家怒解約，甚至有店家直接在臉書怒轟「由於熊貓外送公司未按照合約上幾號發放佣金的問題，所以造成本店很大困擾，而公司業務也不積極處理（欠費）的問題所以決定與熊貓外送解約」，有外送員表示確實有聽到雙週結貨款店家被拖款的訊息。對此，foodpanda稍早回覆指出對於付款流程相當嚴謹與重視，並強調根據內部了解，並無「解約潮」情形，目前絕大多數的解約店家是出於店家結束營業、自身的營運調整等因素。

《ETtoday新聞雲》訪問到一間foodpanda合作之店家，該店家老闆娘吳小姐則透露，雙週貨款確實都有收到，不過今年發現foodpanda系統常當機，導致許多訂單被取消，取消原因有聯絡不到客人、外送員跌倒等，但也有明明客人收到餐點系統上面卻沒出現該筆訂單，1個月近10筆訂單被取消，後聯絡客服反應卻只強調只是程式當掉不用理會，「錢都會照算」，孰料一筆筆對帳後才驚覺取消訂單貨款全部都沒給，一連4個月至少2筆以上沒有收到款項，直到9月才收到貨款。

吳小姐表示和foodpanda合作多年，從來沒有想過會發生這種情況，「我不知被坑幾年了！他們欠款項感覺像是刻意的。」且和客服反映不僅常常沒人接，用mail來來回回又要耗時2、3個月，無奈說：「幾筆取消訂單讓我感覺像被偷掉的，不知是系統出問題還是會計A錢，又無法申訴，『一個大公司沒有一個管理者也太扯了』！」目前foodpanda暫無最回應，僅強調對於店家帳款都是非常重視的。

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