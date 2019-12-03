200元便當外送優惠折70！送來打開…菜色秒爆熱議　一票網跪求店址：超便宜

▲原PO訂了原價200元的便當。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台正夯，有時候不知道要吃什麼，打開APP總會被某一家的美食照吸引，但照片有沒有和實品符合就不一定了。一名網友在PTT上發文，說前幾天中午用優惠碼訂了130元的便當，「打開一看，菜色不知道o不ok，請問各位覺得呢？」沒想到照片引發暴動，「130很可以」、「130外送，可以！可以分享店家嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「130元便當的菜色ok嗎？」文中表示，他前幾天用外送的優惠碼叫了中午的便當，送來打開一看，忍不住拍了一張照片，「菜色不知道o不ok，請問各位覺得呢？」

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看看這個便當，可以說是裝滿各種菜色，有油雞、地瓜葉、沙拉、玉子燒、蝦仁抹茶豆腐、臘腸，有菜有魚有肉，飯的部分還不是白飯而是鮭魚炒飯，可以說是相當豐盛。原PO還在留言處透露，買便當有附小碗味噌湯，原價則是200元，「如果換白飯，少50」、「油雞超級好吃。」

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▲便當菜色吸引網友熱論。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，有網友認為這種精緻健康的便當普遍吃不飽，「菜很不錯，但我不會買」、「130塊太貴了」、「會議便當大都虛有其表」、「只有我覺得這樣全部擠在一起很噁嗎？尤其是還有美乃滋」、「放在一起很噁+1」、「100就更好了」、「感覺很健康但不飽。」

但大部分的人都覺得這種便當賣130元很便宜，「這菜色這麼豐富很便宜」、「超便宜欸請問是哪個縣市啊」、「覺得很不錯啊，吃起來沒啥負擔」、「原價200我捨不得吃，但130菜色這麼營養均衡可以每天吃」、「還可以呀！油雞不便宜」、「130算便宜耶，日式便當都差不多這個價錢，菜色還沒有這個豐富」、「130外送，可以！可以分享店家嗎」、「我覺得很平價耶！嫌貴的貼一下你認為130水準的便當呀。」

不少網友更是大肆討論便當裡很少見的菜色，「左下角那個蛋捲很多便當店根本懶得用」、「油雞看起來超讚的啊啊啊」、「抹茶豆腐看起來好好吃」、「130我會買，因為喜歡油雞而且感覺乾淨」、「我覺得可以欸！上次訂一家日式便當180元，叫了10個，配菜竟給我豆芽菜跟麵輪。」

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