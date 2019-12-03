與柯文哲聊了什麼？侯友宜：都是市政建設　「從來不會和他談選舉」





▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

新北市長侯友宜2日與台北市長柯文哲進行午餐會，由於為閉門會談，使外界十分好奇兩人在會議中談了什麼。侯友宜3日表示，大多都是談市政建設，他和柯文哲從來不會聊選舉，共同的想法就是把雙北建設得更好，所以他們從不碰及選舉話題。

侯友宜表示，他與柯文哲大概都是談市政建設，不管是未來在交通建設合作要用專業來評估，以及2030年攜手合作，更重要的是未來台北市發展，像有關家禽畜牧這些場所的交易，也希望新北市來跟他們共同努力，「我覺得這個都是好方向。」還有打造一個雙北生活圈的智能城市，也是希望兩市來合作，這個就是他們在工作當中談的市政建設。

侯友宜說，大家都非常關心有沒有跟柯文哲談現在選舉，其實市政就是市政，「我們一切談的都是雙北合作的市政建設，沒有談到其他的議題。」

侯友宜強調，自己跟柯文哲從來不會聊選舉，「因為我相信我對選舉是門外漢，那柯文哲有他很多的想法。」但兩個人最重要的共同想法，就是如何把雙北建設得更好？尤其新北市在發展的過程當中，一定要跟台北市合作，才能夠讓民眾過好生活，這是他的最重要目的，「所以選舉本來就不在我話題裡，而且我根本很多事情，我也不是那麼了解，所以我們從來不碰及這個話題。」

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