高雄發起罷免韓國瑜　陳水扁和民進黨不同調：我反對！

記者洪靖宜／高雄報導

前總統陳水扁正保外就醫，3日出席同為一邊一國行動黨不分區立委的前高雄市議員鄭新助的記者會，被問到有關韓國瑜罷免問題，陳水扁說「這種話阿扁不喜歡聽，民主時代有選舉權、罷免權，但選舉就有任期，這段時間你不滿意，4年任期到就不要讓他連任，難道一定要提前來罷免嗎？一定要這樣『忍未條』嗎，我也有這種經驗。」



▲前總統陳水扁。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前總統陳水扁受到支持者歡迎。（圖／記者洪靖宜攝）

陳水扁出席記者會，現場媒體提問有關韓國瑜喊出要讓高雄出一個總統？陳水扁想了4秒，說「如果高雄要出總統，沒人會反對，問題是高雄要出第一位總統，韓國瑜也排不到，謝長廷有可能是第一個但很可惜最後沒機會」，他舉例「韓國瑜12月1日替立委站台說，高雄人頭腦已經覺醒，民進黨如果不好好執政，高雄人會讓你下台，這句話就像在說自己，經過1年多大家看很清楚，誰沒好好執政，高雄人已經覺醒，就是要跟韓國瑜說高雄人可以讓你下台喔。」

▲前總統陳水扁出席鄭新助記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

媒體問到有關罷免韓國瑜的問題，但陳水扁說「這種話是阿扁不喜歡聽，民主時代有選舉權罷免權，但選舉就有任期，這段時間你不滿意，4年任期到就不要讓他連任，難道一定要提前來罷免嗎？一定要這樣『忍未條』嗎，我也有這種經驗，2000才剛上任，不到半年國民黨就要罷免我，就因為公共政策意見不合，可以討論卻用罷免手段，一共被罷免4次，這是我的經驗，我就很不喜歡聽那種話，罷免成功很困難，難道一定要這麼急？我也是反對他但不主張罷免，但我支持他說的，韓國瑜不好好執政，高雄人會把你下架。」

另外，怎麼看看高雄立委選情？陳水扁說「今年上半年，民進黨要八仙過海有難度，有2至3席具危險性，但這幾個月風雲變色，越看越有可能，如果沒有變化，民進黨要全贏絕對百分之百有可能。韓國瑜一定很不服，但要問他自己，一切都是他造成的。」

「時間對我們來說完全沒用！」