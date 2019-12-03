防止被民進黨各個擊破　柯文哲喊第三勢力集中投給民眾黨

▲柯文哲接受雲端最前線專訪。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選接近，由於此次第三勢力群起，競爭相當激烈。面對親民黨、時代力量等對手，被問到是否會呼籲票投民眾黨？黨主席柯文哲接受《ETtoday雲端最前線》專訪時，可以這樣說服民眾，如果選票太分散的話會沒有效果，會被民進黨各個擊破。

柯文哲3日接受《ETtoday雲端最前線》專訪，被問到配票議題時表示，台灣政治要理性，像2018年公投最明顯，10個題目，你是國民黨就知道會投哪幾票、你是民進黨就知道投哪幾票，「難道你這10個題目沒有你自己的意見？這是那種分裂的國家最大的問題」。

「2020選舉開始要鼓勵理性」，柯文哲說，選票就一張一張看，總統就這3個人，不投也可以，然後政黨票要投誰，一個一個看會比較恰當，「是不是可以讓人民回歸到理性，這才是一個公民社會要推廣的」。

至於真對第三勢力投票的建議？如何在親民黨跟民眾黨做選擇？柯文哲說，每個人還是有他的喜好，「就我的立場，我還是認為三黨不過半、台灣重開機」。

柯說，對民進黨來說，如果單獨過半就是過去3年半看到的極度傲慢，整桌拿走；如果是民進黨沒過半，但是小黨分散，「以我對民進黨了解，各個擊破對他來說太容易」。

主持人追問，這樣的言論是否代表要呼籲「選票集中民眾黨」？柯文哲說，這是他的立場，我們也可以這樣說服民眾，如果分散的話沒有效果會被各個擊破，民進黨執政不怎麼樣，選舉還是厲害。2016時代力量真的在最後一個禮拜民調被他們拉下來，民進黨單獨過半很慘，如果小黨太分散，結局就是各個擊破。