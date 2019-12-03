就是不接韓國瑜競選主委　侯友宜：由400萬市民來擔任！





▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

距離2020總統大選倒數39天，對於是否要接任國民黨總統候選人韓國瑜的新北市競選總部主委？新北市長侯友宜至今仍未表態。侯友宜3日出席公開活動時，針對此議題回應，「競選主委永遠是我們400萬市民來擔任！」光掛一個虛名或掛一個徒具形式的名稱，其實意義不大。

侯友宜3日上午出席第22屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，關於是否不接韓國瑜競選總部主委？侯友宜表示，「我說過了，競選主委是我們的400萬市民，從以前我自己的選舉，訴求給市民最好的新北市安居樂業的好環境，他們是我們最大的支持力量，只有主委就是我們400萬市民的支持，才能夠化作我們往前走最大的機會跟希望。」

侯友宜提到，「主委永遠是我們400萬市民來擔任，我們大家一起心連心，跟400萬市民站在一塊，這樣子你去說支持誰，那才有力量。光掛一個虛名或掛一個徒具形式的名稱，其實意義不大，我們大家並肩團結的走在一起，400萬市民大家一起走，讓新北市變得更好，這才是主委最重要的責任。」

至於不論有沒有接主委，是否都會接輔選工作？侯友宜說，每一個人有每一個人的角色，尤其他是當市長，市政為最主要的角色，當然在他還有時間跟力量時，一定會扮演另外一個輔選角色，這裡面角色是不衝突的，自己要把自己的角色扮演好，這是他本來應盡的本分。

被問到假如不接主委的話，新北競選總部成立的時候，會用什麼樣的名義去參加？侯友宜說，「我有我自己的角色啊，市長有市長的角色，輔選有輔選的角色，那每一個人在各個工作崗位上，或是各個生活層面扮演不一樣的角色，我回到家就是爸爸角色啊，所以每個人都有一定要的角色，只要把角色扮演好就好了。」

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