美國務亞太助卿「不稱台灣為國家」　外交部：美國副總統曾肯定台灣貢獻

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於布魯金斯研究院舉行的研討會中發言提及「不稱台灣為國家」一事。外交部發言人歐江安3日表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿龐培歐（Mike Pompeo），均曾在公開演說中肯定台灣的民主自由對國際社會貢獻。

歐江安表示，台美關係緊密友好，自川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」履行對台灣的安全承諾。此外美方已經五度對台軍售，充分反映美國對台灣的一貫堅定支持。

歐江安指出，史達偉助卿對台灣友好，此外美國政府高層，如副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿龐培歐（Mike Pompeo），均曾在公開演說中肯定台灣的民主自由對國際社會貢獻。中華民國台灣是主權國家，民主、自由、人權及法治發展等成就，也獲得理念相近國家及國際社會的高度肯定。

歐江安強調，台美互信深厚，關係前所未有的密切友好，將秉持互信、互惠及互利的原則，在良好互動基礎上，以穩健務實的態度與美方深化全面性的台美合作夥伴關係。

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