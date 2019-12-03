郭、柯現裂痕？　蔡壁如：不能說是合作、是互相幫襯

▲民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘近日在「0到6歲國家養」政策以及國會生態上意見分歧，讓外界質疑郭柯合作生變。民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如3日接受電台專訪直言，「不能說是合作，是彼此互相幫襯」，兄弟爬山各自努力。

對於郭台銘與柯文哲合作議題，蔡壁如直接否認說，「其實不能說是合作，是彼此互相幫襯」，郭台銘當時要選總統，所以柯文哲支持他，而郭台銘不參選總統，「當然就順其自然」。

蔡壁如表示，即使兩兄弟，也都會意見不合，兩位朋友間會有不同想法，就讓選民去選擇，當時郭家軍沒進親民黨，郭台銘有與候選人合照，大老闆實在太忙，要敲他時間不容易，目前為止都是走自己的。對於未來是否讓「郭柯合體」，蔡壁如表示，就順其自然吧，「兄弟爬山各自努力」，沒有特別要在某個場合把兩人都邀來。

蔡壁如也表示，無黨籍新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎曾在台北市政府工作，因此他的競選總部開幕時，柯文哲出席也是理所當然，未來再看是否在拉抬李縉穎時合體。

對於時代力量立委黃國昌指控國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬家族盜採砂石，蔡壁如表示，自己不是要替韓國瑜說話，但整起事件好像「細漢偷挽匏」，改過自新後卻不能翻身，這是20幾年前的事情，就是「貼標籤」。

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