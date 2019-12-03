北京反制《香港法案》後　環時社評提醒：解放軍就駐紮在香港

▲解放軍駐港部隊。（圖／視覺中國）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》後，中國外交部2日宣布暫停美軍艦機訪港休整申請，同時制裁多個非政府組織。中國官媒《環球時報》晚間發表社評稱，這只是中方的最輕的第一波反制，要求美方收斂，並強調「解放軍就駐紮在香港」。

中國外交部發言人華春瑩2日宣布，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等「表現惡劣」的非政府組織實施制裁。

《環時》晚間發表題為「這只是中方第一波反制，美方須收斂」社評，直接表明「中國政府不允許美國和西方一些勢力在香港肆意興風作浪的堅定決心」。文中指出，目前公布的措施「只是最輕的」，但若美方不停止挑釁，中方將採取進一步行動。

社評說，上述措施是「對香港社會的極端亂港分子發出清晰信號：不要指望外部勢力能夠主導香港局勢的走向，香港是中國的領土，沒有任何力量能夠改變或者削弱這一現時，把香港帶進美國和西方勢力的懷抱是妄想，國家有充裕能力根據需要打出強有力的牌，阻止亂港活動對國家主權造成實質傷害」。

文中提到，「任何一方都不能忘記一個事實，解放軍就駐紮在香港」、「在基本法受到嚴重衝擊的情況下，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊。」

社評末段說，香港是中國治下的中西方接口，如果華府想放棄這個通道，中方也不會挽留；社評說，溝通中西方已是香港的傳統，如果香港無法繼續作為中西方的接口，自然會面臨經濟上的結構性調整。

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