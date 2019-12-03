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黃國昌秀新事證要韓「別再硬拗」　點名張麗善：有勇氣徹查當時縣府？

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▲黃國昌、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃國昌、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭時代力量立委黃國昌爆料夫人李佳芬的家族企業「砂石案」經由時任立委的韓國瑜關說協調。黃國昌3日再提出證據揭露當時的違法事實明確，他也點名，「現在掌握雲林縣府的張麗善，有勇氣徹查當初張榮味縣府，究竟是誰在撐腰、如此縱容李家這樣胡搞瞎搞嗎？」黃國昌說，有非常多資料，掌握在雲林縣府，「我還沒拿到，但我會繼續努力」。

針對「砂石案」，韓國瑜除了經由競辦發聲明，更對黃國昌進行提告。但黃國昌3日於臉書再度抨擊韓國瑜「徹查權貴違法濫權、掠奪國家資源」。他說，儘管韓國瑜不斷試圖模糊焦點、試圖遮掩擔任立委時濫用國家資源、蓋新堤圈地謀取私利的焦點，但韓國瑜從來不敢否認，「新堤圈出來的國有地，就是由李家長期非法占用搞砂石場牟利」。

黃國昌也貼出2日下午取得的資料揭露，1999年5月，韓國瑜「協調」水資源局徐享崑全額中央補助的新堤防完工後，大通砂石隨即在2000年9月向雲林縣政府申請，雲林縣政府也火速配合。他同時貼出照片說明，審查表清楚顯示「案內土地已違規使用，破壞原農用性質情事…」、「本案已先行違規使用」，違法事實明確。

「重點在於，當初雲林縣政府卻只有輕罰六萬，竟然依舊核准了地目變更申請」黃國昌指出，當時主政縣長是與韓國瑜、李佳芬家族有深厚交情的張榮味，整個事件清楚呈現作威作福的地方派系如何濫用政治權力、掠奪國家資源，「這絕對不是庶民、這是徹徹底底的權貴」。

黃國昌敬告韓國瑜，「這麼離譜的事，錯了就是錯了，請不要再硬拗」。他批評，如果，今天為了護航，竟還能為這種違法濫權的劣行擦脂抹粉，臺灣的民主政治將繼續沈淪，貪腐權貴的勢力將繼續猖獗！黃國昌也敬告中國國民黨的政治人物，「請停止試圖將我抹成民進黨側翼、來模糊問題焦點」。不客氣地說，過去幾年在立法院打擊弊案、監督執政黨，「國民黨立委的表現及格嗎？」

黃國昌質問，「現在掌握雲林縣府的張麗善，有勇氣徹查當初張榮味縣府，究竟是誰在撐腰、如此縱容李家這樣胡搞瞎搞嗎？」他提到，非常多資料，掌握在雲林縣府，他還沒拿到，但會繼續努力。「請容我再說一次：打擊貪腐濫權、必須超越藍綠！」

▲▼黃國昌針對砂石案再提新事證。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

▲▼黃國昌針對砂石案再提新事證。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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▲黃國昌針對砂石案再提新事證。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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