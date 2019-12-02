澳門新政府主要官員及檢察長首亮相　賀一誠：貫徹一國兩制

▲澳門特區第五屆政府主要官員及檢察長首次集體亮相。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

第五任行政長官賀一誠與政府主要官員和檢察長於2日上午會見媒體。賀一誠表示，主要官員和檢察長提名過程順利，得到中央政府的高度信任，完全接受他的提名並正式任命。於此之前，大陸將以「協同奮進 變革創新」作為施政理念，解放思想、科學決策、敢於作為，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

《央視新聞》報導，於此之前，大陸國務院1日任命澳門特區第五屆政府主要官員和檢察長，賀一誠強調，本屆政府將嚴格按照憲法和基本法辦事，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

賀一誠表示，堅定維護中央全面管治權，推進具有澳門特色的「一國兩制」、「澳人治澳」和高度自治的成功實踐，行穩致遠。他和第五屆政府主要官員及檢察長，將於20日宣誓就職。根據澳門基本法規定，上述主要官員和檢察長將於2019年12月20日起履行職責。

▲澳門特區第五屆政府主要官員及檢察長首次集體亮相。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

賀一誠是今年8月25日的選舉中唯一的候選人，獲392票、7票空白票、一票廢票，以98%的得票率順利當選。他於日前受訪時表示，「颱風」雖大，但終有一天會過去，澳門要實踐以一國為前提的「一國兩制」，做好祖國統一大業的樣板。

賀一誠指出，香港出了點問題，台灣拿香港做文章，「但是我們澳門還是走得好的，一國兩制制度上面是沒問題的」，是能夠走得遠的，做得好的。

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