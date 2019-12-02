1997年出生「受到詛咒」！22歲港女：人生里程碑都遇意外…同齡人驚呼全中

▲香港12日中大衝突現場。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動日前開始波及校園，許多高校成為警民衝突新戰場，已有多所大學取消即將舉行的畢業典禮及本學期所有課程，宣佈提前放假。一位22歲的香港女生日前PO文稱，從小到大學業的重要時刻總遇到意外，隨後被迫中斷。她自嘲，1997年出生的人是「被詛咒的一代」。

香港社會衝突延燒至大學校園後，香港大學11月16日就宣佈，取消學院原定於本月底至12月舉行的畢業典禮。校方網站聲明，取消的原因是鑑於持續不明朗的狀況以及交通服務受阻。於此之前，港大就曾以交通狀況不穩定及不安全為由，宣佈終止本學期於本部校園的所有課程。

據《南華早報》報導， 剛從香港大學畢業的22歲的的香港女孩Wong表示，因為校園成為示威衝突的新戰場，她的大學取消了畢業典禮。她抱怨，過去的22年，從小到大的畢業典禮屢次因為意外取消或推遲。

她回顧，「2003年，由於致命的非典流行席捲了香港，幼兒園畢業典禮取消；2009年，因一所學校的12名學生感染了豬瘟病毒，小學畢業典禮被推遲；2014年，因為「佔中」運動爆發，學校停課一禮拜；2019年12月，港大畢業典禮因反送中衝突取消。」

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

除了wong，香港1997年出生的同齡人也都有類似經歷，他們學生時期的重要時刻都因疾病、抗議和暴力等被迫取消。一名自稱為「Ms Yu」的網友日前也在臉書發表類似的觀點，羅列出1997年出生的這一代所錯過的里程碑，「令人諷刺的是，從幼兒園到大學，他們一直受到影響。」

Ms Yu表示，自己並非1997年出生，實際上出生於80年代，只是希望透過貼文「讓老一輩認識到年輕一代正經歷了些什麼」。

不過，香港教育大學社會系講座教授趙永佳（Stephen Chiu Wing-kai）卻認為，因為畢業典禮取消，失望最大的應該是國際學生及大陸學生，「因為他們的家人為了參加畢業典禮，可能已經事先擬定好赴港旅遊計畫。」此外，對於1997年是「受詛咒一代」的說法，他認為，其他同齡人也有相當多的不幸事件。

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