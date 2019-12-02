台大專案助港生就讀　管中閔：報到率8成5、管理學院占4成最多

▲管中閔親自說明港生報到情況。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學日前因應香港緊急情勢，提出以專案訪問生方式讓香港學生到校就讀。台灣大學校長管中閔今（2日）親自召開記者會說明，截至目前完成報到台灣籍36位，香港及其他國籍21位，預計接下來還會有學生陸續完成報到。

管中閔表示，針對此次事件全校總動員，不管宿舍等安排都已妥當，而專案訪問生申請截止，人數統計共489位，其中240位港生和外籍生（港籍約170位），台籍有249位，已完成報到台籍36位，香港及其他國籍21位。另有23位港生來信告知因家庭等因素決定不來，預計台籍報到率會非常高，接下來預計還會有學生陸續完成報到，估報到率有8成5。

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管中閔也提到，報到以管理學院最多超過40%，其餘為社科院、理工、電資和公衛等學院各約10%，學生訪問期間預計到明年1月初。

至於申請的是否有陸生？管中閔說，陸生申請跟其他學生不同要有入台證，過程需一定時間，也許跑完流程，學期都結束，因此目前沒陸生。至於來台港生是否有提出特別需求？管中閔說明目前沒有，但不只針對外籍生，包括本地生，學校心輔中心都有足夠人力因應心理諮商、輔導等需求。

媒體問到，港警進到校園一事，及未來台大校園若學生發生衝突，是否有標準作業程序？管中閔說，台大早就有規定，除非現行犯，否則警察要入校得到學校同意。而衝突部分，台大生成熟度都很高，這也是這次為何歡迎港生來校，盼藉此機會讓不同地區學生，有機會近距離認識，了解彼此狀況。

最後，管中閔今現場也拜託媒體，不要設法接觸或採訪港生，避免因為不了解等情況讓學生講出不適當的話，造成之後返港產生麻煩。