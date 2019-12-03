外交官之死扯出卡神　呂國華：謝長廷應立即辭職！回台接受調查

▲國民黨宜蘭立委參選人呂國華表示，謝長廷應為我駐大阪辦事處長蘇啟誠「被自殺事件」，立即辭職下台回國接受調查。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選戰藍綠對打，卻掃到駐日代表謝長廷！國民黨宜蘭立委參選人呂國華3日強調，駐大阪辦事處長蘇啟誠，因受網路攻擊導致「被自殺事件」，經檢調調查結果是與謝長廷核心幕僚卡神楊蕙如發動網路攻擊所致，他認為事件不單純只是楊蕙如個人行為，必有幕後指使者，此事件關係人駐日代表謝長廷應主動立即回國接受調查。

呂國華指出，有關我駐大阪辦事處長蘇啟誠「被自殺」案，有諸多網路假新聞，當時身為關係人的謝長廷不去澄清事實，反而讓謝核心幕僚卡神楊蕙如去帶風向，把所有指責導向一個代表處的處長，自己身為駐日代表，不主動承擔責任，卻讓自己部屬背黑鍋，甚至於涉嫌下指導棋，利用網路去製造壓力，導致蘇啟誠網路「被自殺事件」。

呂國華表示，檢調已說明，楊蕙如和此事件有相關，且涉及以金錢收買網軍的行為，其背後金主到底是誰？和謝長廷有無關係？應該要徹查到底。

呂國華建議檢調可以去調查楊蕙如的電話通聯紀錄和網路紀錄外，更要去查看其金錢資金流向，看錢從那裡來？到那裡去？和謝長廷有無關係，若沒有關係可以還謝長廷清白，若是有一絲絲關係，謝長廷就應立即下台，並和楊蕙如同樣要列為被告。

呂國華強調，現在網路政治霸凌相當嚴重，而且是一種有組織性的操作，應該可以說是一種犯罪組織，和黑道收錢圍事沒有兩樣，此種網路黑色企業，政府不可以坐視不管，特別是有政黨或政府官員為其個人利益介入操控，更要積極「掃網黑」。

呂國華表示，監察院對蘇啟誠網路被自殺事件的報告有諸多疑點要求再去澄清？第一通指責駐大阪辦事處的電話是誰打的？是不是楊蕙如？蘇啟誠的報告為何一改再改？是誰指使要改的？蘇啟誠被自殺死前和這謝長廷關鍵四通電話到底說了什麼？而這期間楊蕙如所傳播的網路霸凌語言有多少？都要一一釐清，才能還原事性真相，也還給蘇啟誠一個清白。

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