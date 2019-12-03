靠「信用卡紅利」2月賺百萬！楊蕙如用「8倍送」套利...一舉成卡神爆紅

▲楊蕙如曾被奉為「卡神」。（圖／資料照）

圖文／周刊王

13多年前的27歲楊蕙如，靠著信用卡紅利點數8倍送及電視購物禮券、網路銷售機票等「套利」手法，短短兩個月獲利上百萬元而風靡全國，被許多人奉為「卡神」，連消基會都力挺她。如今卻涉嫌扯入為網軍頭遭北檢起訴侮辱公署罪，其爭議行徑再度引起注目。

楊蕙如當時發現銀行提供刷信用卡送8倍紅利點數的「漏洞」優惠政策，透過高額消費累積的大量點數，便可以加以用於其他用途而當作金融融資來源，藉此「放大」可賺取的差價。

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楊蕙如就申辦刷卡消費可獲贈紅利點數8倍送的中國信託銀行信用卡，在東森購物台用信用卡購買了600萬元東森禮券，轉賣給親友於網上拍賣，自己又刷卡上網買回，其信用卡紅利點數因此很快地累積到800多萬點，就再用點數兌換市價9萬元的長榮航空公司頭等艙機票，以半價在網上出售。

專家就分析說，楊蕙如可藉此短時間間獲利上百萬，除了嗅到刷卡8倍送紅利點數的高額大方優惠訊息，還掌握到2個特點，就是藉由親友融資的低成本大量資金增加個人信用額度，透過網上拍賣、刷卡消費交易快捷特點，儘快變現優惠券，而能放大許多人未注意到的微利差價收益。當然，楊蕙如向親友借600萬擴增信用卡帳戶，若這些錢被收利息，也因此會降低利潤空間。

如今國內也不時傳出銀行理專電話行銷遊說民眾申請貸款，然後將款項改投資到股市或是其他標的物，從兩者之間的「利率差」低貸高投資之間而因此獲利，就屢遭金管會糾正調查。

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