　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊蕙如害死蘇啟誠？　外交部：這推論過快！全案已進司法程序

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部發言人歐江安列席說明。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。外交部3日表示，如果說楊蕙如害死蘇啟誠處長，這個結論推的比較快，全案已經進入司法程序，尊重也不評論。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，國民黨大力反撲操作此一議題，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

對此，外交部發言人歐江安3日上午表示，如果現在就認定楊蕙如害死蘇啓誠，這個結論推的比較快，應要先聽聽司法檢調單位怎麼說，讓司法單位依證據進行應有的調查。

歐江安強調，要給司法檢調自主調查的空間，對任何進行司法程序的相關案件，外交部基本上不評論，也不應該評論。她說，相信結果出爐後，司法或檢調相關單位會對外說明，任何人都不宜妄下結論，已進入司法程序，尊重也不多加評論。

其他人也看了這些…

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！
卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形　網笑爛：神猛案外案
卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑　當選後一定還蘇啟誠公道

相關熱門新聞…

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文
檢察官認證！綠網軍「月領1萬」　護航謝長廷手法曝光
藍委爆：「卡神」網軍委任律師...也幫陳明文處理300萬現金案

白白胖胖也是一種美

ET快訊
真的抓到共諜！見面先收上萬手錶…中校參謀官求刑3年
高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰　進房收遺物：你真的累了
紐約直擊／蘋果公布App Store年度最佳遊戲、App
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

防止被民進黨各個擊破　柯文哲喊第三勢力集中投給民眾黨

與柯文哲聊了什麼？侯友宜：都是市政建設　「從來不會和他談選舉」

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

高雄發起罷免韓國瑜　陳水扁和民進黨不同調：我反對！

被嘲諷「張善後」　張善政：我非常光榮！選贏後我替蔡英文善後

高捷延伸屏東潘孟安喊確定　葉匡時轟「無恥」：騙人也要有技術

郭、柯現裂痕？　蔡壁如：不能說是合作、是互相幫襯

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

防止被民進黨各個擊破　柯文哲喊第三勢力集中投給民眾黨

與柯文哲聊了什麼？侯友宜：都是市政建設　「從來不會和他談選舉」

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

高雄發起罷免韓國瑜　陳水扁和民進黨不同調：我反對！

被嘲諷「張善後」　張善政：我非常光榮！選贏後我替蔡英文善後

高捷延伸屏東潘孟安喊確定　葉匡時轟「無恥」：騙人也要有技術

郭、柯現裂痕？　蔡壁如：不能說是合作、是互相幫襯

高以翔頭七法會「陽光→陰天」　張鈞甯送花籃被婉謝...原因曝光

Dappei／秋冬穿搭新選項　用顯瘦又修身的「直筒裙」搭出3種女神風格

路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

ABL／奧斯丁、布拉良性競爭　富邦「4洋將」成甜蜜負荷

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

樂見劉致榮加盟紅襪當隊友　林子偉終於不寂寞

Honda新世代HR-V可望於2020年年底發表？1.5L渦輪引擎全面入列

吳宗憲曝「高以翔私下謙虛舉動」　不捨他離世氣罵：都韓國人害的太X障！

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

藍葦華「台語」踢到鐵板　錄影中全場沉默差點喊卡

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

張雅琴怒轟李佳芬家族砂石案「你娘卡好」

檢察官認證　綠營網軍月領1萬！

即／網軍害死駐日外交官　韓國瑜籲徹查金主

蔡英文回鄉屏東湧入3萬支持者　大進場狂擠20分鐘

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

獨／郭台銘將赴白宮見美國總統川普

韓國瑜：綠營網軍幕後金主是誰？

看卡神被抓　陳佩琪：民進黨會永續執政

吳怡農身價破5000萬！喊「蔣經國是壞人」

當選送軍公教旅外進修一年　韓：每人補助60萬

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷

蔡不處理謝長廷？宋：2個月後可換人

更多熱門

相關新聞

侯友宜：新北400萬市民任韓競選主委

侯友宜：新北400萬市民任韓競選主委

距離2020總統大選倒數39天，對於是否要接任國民黨總統候選人韓國瑜的新北市競選總部主委？新北市長侯友宜至今仍未表態。侯友宜3日出席公開活動時，針對此議題回應，「競選主委永遠是我們400萬市民來擔任！」光掛一個虛名或掛一個徒具形式的名稱，其實意義不大。

屏南立委參選人周佳琪提政見

屏南立委參選人周佳琪提政見

被問韓國瑜被罷免　陳水扁：一定要「忍未條」嗎

被問韓國瑜被罷免　陳水扁：一定要「忍未條」嗎

楊蕙如案　民進黨：無關！勿見獵心喜

楊蕙如案　民進黨：無關！勿見獵心喜

下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明：兩大黨半斤八兩

下架吳斯懷VS.下架柯建銘　徐永明：兩大黨半斤八兩

關鍵字：

外交部歐江安民進黨2020大選2020大選蔡英文楊蕙如

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔「求婚女友前」猝逝！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面