楊蕙如害死蘇啟誠？　外交部：這推論過快！全案已進司法程序

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。外交部3日表示，如果說楊蕙如害死蘇啟誠處長，這個結論推的比較快，全案已經進入司法程序，尊重也不評論。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，國民黨大力反撲操作此一議題，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

對此，外交部發言人歐江安3日上午表示，如果現在就認定楊蕙如害死蘇啓誠，這個結論推的比較快，應要先聽聽司法檢調單位怎麼說，讓司法單位依證據進行應有的調查。

歐江安強調，要給司法檢調自主調查的空間，對任何進行司法程序的相關案件，外交部基本上不評論，也不應該評論。她說，相信結果出爐後，司法或檢調相關單位會對外說明，任何人都不宜妄下結論，已進入司法程序，尊重也不多加評論。

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