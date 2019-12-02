百年政治奇才淪草包　韓國瑜爆綠營用「劍橋分析」：沒有道德性的選戰策略

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

2020總統大選國民黨參選人韓國瑜前往港都電台進行一小時的專訪，就在直播過程當中首度談到自己被貼「草包」標籤，韓國瑜表示：對手使用「劍橋分析」這種骯髒的選舉策略，甚至在訪談最後還略帶一點怒意說：「要界定一個草包、一個人，有沒有才華、聰明有一百多種，誰能隨便批判別人是草包，何況我是選總統，現任高雄市長，居然會被說是草包，想想看這不是非常荒謬？」

▲韓國瑜接受港都電台DJ素蘭專訪。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜2日上午前往高雄港都電台接受電台主持人素蘭專訪，在直播過程當中，韓國瑜首次談到自己被說成草包，他豪不客氣的批評對手的選舉操略很骯髒，同時表明這種打法被稱為「劍橋分析」，是歐美最厲害的一種選舉方式，他強調：「這是一種非常兇猛，一種沒有道德性的選戰策略，所有網軍用大數據分析之後，開始全面攻擊，有非常多的受害者。」

▲韓國瑜接受電台專訪，首度談到對手策略《劍橋分析》 。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

韓國瑜舉例像是美國的希拉蕊，她就是被貼上「騙子」的標籤，結果後來所有的網路跟大數據都全部攻擊，「騙子..騙子...這樣下去，要翻身很困難，因為大數據都被掌握了」；他指出，劍橋分析就是一組人就是攻擊這個東西，透過這個案例就能明顯發現，自己被攻擊的狀態就是劍橋分析。

「韓國瑜就是個草包」、「韓國瑜講話不算話」、「韓國瑜會賣台」，韓國瑜表示現在就是透過網軍不停的被貼上這些標籤，甚至還搬出賴清德說自己是「百年難得一見政治奇才」，現在一下子就變成了草包，這個就是被貼上標籤，透過網路以及大量數據來影響年輕人。

▲韓國瑜接受電台專訪，首度談到對手策略《劍橋分析》 。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

韓國瑜說要界定一個草包，有沒有聰明才華，可以有一百多種方法，最後更是表明自己被說成草包的心情：「誰可以隨便批判別人是草包咧，更何況我是選總統，現任高雄市長，居然會被說成是草包，想想這不是很荒謬？」

►生火了！連我媽都用到發光