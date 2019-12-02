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老公賄選老婆代理！竹東鎮長羅吉祥親送辭職書　手寫10字理由曝光

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▲老公賄選老婆代理！竹東鎮長羅吉祥親送辭職書　手寫10字理由曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲羅吉祥親筆寫下「抗議司法不公以示清白」的辭職書。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮長羅吉祥於2018年地方選舉中，因違反選罷法遭新竹地方法院判處有期徒刑3年10個月，褫奪公權四年。由於縣府依法指派代理鎮長人選竟是羅吉祥的妻子張順朋出任，也引起地方人士不滿。綠黨不分區立委參選人王浩宇12月2日前往縣府抗議表達不滿，而縣府也在接近中午時，收到羅吉祥親遞的辭職書。

▲老公賄選老婆代理！竹東鎮長羅吉祥親送辭職書　手寫10字理由曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲綠黨不分區立委參選人王浩宇12月2日前往縣府抗議表達不滿。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，羅吉祥從上周在臉書貼文表示辭職後，外界就一直在等待羅吉祥的辭呈，只是一直等到周五下班為止都未見蹤影，王浩宇等人上午9點半左右前往縣府舉牌抗議時，羅吉祥的辭職書也還未出現，直到中午11點50分左右，羅吉祥才親自帶著辭職書交由縣府人員，隨即快閃離開。

羅吉祥的辭職書中，去頭去尾短短2行還不到30個字，單刀直入寫下「本人因抗議司法不公以示清白，自即日起辭去新竹縣竹東鎮長職務」，其中羅吉祥「親筆」寫下「抗議司法不公以示清白」，其餘則是電腦繕打好，最後簽上名字、日期。

▲羅吉祥、張順朋、連郁婷、楊文科。（圖／翻攝羅吉祥臉書）

▲楊文科(左2)、羅吉祥(左3)、張順朋(左4)。（圖／資料照）

王浩宇說，羅吉祥雖以「辭職明志」來做為賄選一審判決的回應，並決定繼續上訴，但新竹縣政府居然直接指派當事人的妻子出來擔任代理鎮長，彷彿是昭告天下「這份薪水跟權力只有羅家人可以領」，毫不避諱得延續地方家族的政治利益。

綠黨竹東選區立委參選人陳冠宇則說，新竹縣民在縣府公佈代理鎮長名單後，反彈聲浪極大，而回顧過去一年間的鎮務，在多次新竹縣推動的竹東鎮都市計劃會議中，鎮公所參與度不積極，甚至根本不派人員參與，顯示鎮長早因賄選案無心鎮務。而張順朋身為羅吉祥的妻子，姑且不論專業能力，在其丈夫面臨審判的過程中，夫人真的能夠放心全力拼政務嗎？

▲老公賄選老婆代理！竹東鎮長羅吉祥親送辭職書　手寫10字理由曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳再抨擊，張順朋曾擔任清溪婦女會、婦聯同心會等國民黨附隨組織之理事長，縣府以社會賢達人士名義聘任，等於公然以鎮長職務進行對國民黨附隨組織的綁樁，如此地方利益結構不是新政治所期待的。

綠黨共同召集人劉崇顯表示，鎮長聘任應以竹東鎮民、新竹縣民為最優先考量，鎮長職務深具熱情、專業、整合之各種能力，必須有實務經驗佐為補助，張順朋女士之聘任，顯然不符社會期待，也嚴重影響竹東鎮的社會觀感、聘任國民黨附隨組織人員為鎮長，對民主政治與轉型正義來說都是天大的笑話。

對於抗議，縣府民政處長黃文旭也在場接受媒體採訪表示，縣府基於鎮務之延續，因此改派對地方事務嫻熟及具有相當聲望的張順朋女士代理鎮長，對於綠黨表達的訴求，縣府尊重。

記者詢問竹東鎮長補選時程時，民政處黃處長表示，補選於縣府核定辭職書起三個月內將完成，若能與2020年度1月11日大選一起辦是可以節省公帑，但礙於時間急迫性，等正式辦理補選後與竹東鎮公所討論補選時程。

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