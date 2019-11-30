央視記者孔琳琳「襲擊罪」成立！中國駐英使館對判決震驚、憤怒

▲央視女記者孔琳琳。（圖／翻攝自推特）

記者邱茀濱／綜合報導

去年9月在在英國保守黨的研討會上，央視女記者孔琳琳（Kong Linlin）失控掌摑一名香港留學生Enoch Lieu，29日被英國法院裁定「普通襲擊罪」成立。對此，中國駐英國使館發言人30日強調，對於判決結果他們感到震驚和憤怒，「令人對英國司法公信力產生懷疑」。

中國駐英國使館發言人指出，中國記者在英國保守黨年會邊會上正當行使權利表達觀點，卻遭到百般阻撓和粗暴對待，正常履職受到干擾，人身安全受到威脅，令人不得不置疑英國一貫標榜的新聞和言論自由。「現在孔琳琳竟被判有罪，更令人對英國司法公信力產生懷疑」。

發言人話鋒一轉，指出「該案發生以來，案情一再反覆，起初是無指控釋放，後來因證據不足撤訴，有關方面始終拿不出新證據，但仍在沒有任何新證據的情況下再次啟動審理程序，直至做出上述判決，這背後的原因令人深思。」

不過，對於孔琳琳已提出上訴一事，發言人強調，「我們要求英國司法部門依法公正辦案，切實保護中國記者的正當合法權益。」

據悉，英國法院29日裁定罪名成立，宣判指出，孔琳琳當時是先掌摑Enoch Lieu，再將他的手推開，巴掌聲之大連一旁的與會者都聽到，前者已經是刑事襲擊，後者不算，「孔琳琳在盛怒之下失去記者的冷靜專業，變成一個激情的質問者」。

法院雖定罪孔琳琳，但判她有條件獲釋12個月，需支付訴訟費及賠償100英鎊（約3946元台幣），一共2115英鎊（約8.35萬元台幣）。不過孔琳琳的律師表示，孔琳琳將對判決提出上訴。

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