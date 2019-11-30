　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷換羽絨被！他呼吸困難、氣喘3個月...醫一看嚇傻：罹過敏性肺炎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國男子蓋羽絨被後，出現呼吸困難等症狀，被診斷出「過敏性肺炎」。示意圖，與本文無關（圖／pixabay，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

天氣漸漸轉涼，不少人都會拿出厚重的棉被保暖，但是英國一名43歲男子在更換羽絨被後，開始出現虛弱、疲憊，甚至還有喘不過氣的症狀，時間更長達3個月，最後竟被診斷出罹患了「羽絨被肺」（feather duvet lung），也就是過敏性肺炎。醫師建議，若不明原因咳嗽長達3周，就應盡速就醫治療。

《英國醫學期刊》（BMJ）18日發表一篇報告，患者是43歲無抽菸史的男子，因不明原因出現呼吸困難、疲勞和不適等症狀，前往看診後，初步被判定為下呼吸道感染，經治療雖有短暫改善但之後病情卻不斷惡化。

請繼續往下閱讀...

這名病患表示，在症狀發作兩個月後，他已經無法持續站立或行走超過幾分鐘，而且感覺自己隨時會昏倒。醫師隨即檢視他的生活環境，發現黴菌數不高，僅有一隻貓和一隻狗，但沒有養鳥。事後，病患才指出，最近他將合成纖維的寢具換成羽絨材質。

▲▼睡覺,男人,男子。（圖／pixabay）

醫師對他進行測試後，發現患者對鳥類的特定蛋白質具有異常高的抗體，且肺部也有輕微纖維化現象，最後被診斷是「過敏性肺炎」。不過，在患者丟棄羽絨被不到1個月後，他的症狀有了明顯改善，並在接受6個月的類固醇治療後已完全恢復。

有研究小組認為，患者最可能的是得到「羽絨被肺」（feather duvet lung），是一種「養鳥者肺」（bird-fancier's lung）的罕見亞型，且這兩種病徵其實都是過敏性肺炎的一種形式。

因此，醫師建議，如果不明原因咳嗽長達三周，或有喘不過氣的症狀，應該盡速就醫治療。畢竟目前沒有特別的藥物能夠治療「過敏性肺炎」，不過還是要找到最根本的過敏源，且排除其他可能，否則症狀過於嚴重，進而合併氣喘，最後可能會有致命的風險。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！　1分鐘影片療癒炸
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗完臉一定要用化妝水保養？　專家透露：肌膚容易更乾

快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉

天冷換羽絨被！他呼吸困難、氣喘3個月...醫一看嚇傻：罹過敏性肺炎

必須靈肉合一！「色」就是他最重要的DNA組成！12星座藏不住的色慾解析

素食夜市結合粉絲見面會　25攤素食夜市現人潮

高雄靜思堂「i郵箱」　提供智慧型郵遞服務

壽司店水龍頭洗手　他一按崩潰秒變「紅腫豬手」：我恨你們一輩子

男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！1分鐘影片過癮炸　千人療癒回放：太短了

斥資46億！國1增設大雅匝道銜接台74線動土　預定2023年通車

老媽牌「冷凍球鞋」傻爆眼　內行揭神奇妙招！她一開冰箱驚呆：真的有

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

洗完臉一定要用化妝水保養？　專家透露：肌膚容易更乾

快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉

天冷換羽絨被！他呼吸困難、氣喘3個月...醫一看嚇傻：罹過敏性肺炎

必須靈肉合一！「色」就是他最重要的DNA組成！12星座藏不住的色慾解析

素食夜市結合粉絲見面會　25攤素食夜市現人潮

高雄靜思堂「i郵箱」　提供智慧型郵遞服務

壽司店水龍頭洗手　他一按崩潰秒變「紅腫豬手」：我恨你們一輩子

男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！1分鐘影片過癮炸　千人療癒回放：太短了

斥資46億！國1增設大雅匝道銜接台74線動土　預定2023年通車

老媽牌「冷凍球鞋」傻爆眼　內行揭神奇妙招！她一開冰箱驚呆：真的有

生活熱門新聞

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

「奶油花粉刺」噗哧竄出　1分鐘影片療癒炸

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

醫科生賣二手iX！買家「衛福部上班」逼退貨慘了

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

收1星負評店家自清　曝女老師5人點2餐奧翻

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

買清淨機覺得空氣變好　他發現心碎真相

更多熱門

相關新聞

孔琳琳「襲擊罪」成立！中國駐英使館回應

孔琳琳「襲擊罪」成立！中國駐英使館回應

去年9月在在英國保守黨的研討會上，央視女記者孔琳琳（Kong Linlin）失控掌摑一名香港留學生Enoch Lieu，29日被英國法院裁定「普通襲擊罪」成立。對此，中國駐英國使館發言人30日強調，對於判決結果他們感到震驚和憤怒，「令人對英國司法公信力產生懷疑」。

中國女記者掌摑港生　英國判刑

中國女記者掌摑港生　英國判刑

倫敦男隨機砍人　恐攻前科剛出獄

倫敦男隨機砍人　恐攻前科剛出獄

PTSD患者養服務犬　卻慘遭餐廳趕出門

PTSD患者養服務犬　卻慘遭餐廳趕出門

男露營撞到頭　深夜闖進森林身亡

男露營撞到頭　深夜闖進森林身亡

關鍵字：

羽絨被肺過敏性肺炎英國羽絨被羽毛

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面