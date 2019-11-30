天冷換羽絨被！他呼吸困難、氣喘3個月...醫一看嚇傻：罹過敏性肺炎

▲英國男子蓋羽絨被後，出現呼吸困難等症狀，被診斷出「過敏性肺炎」。示意圖，與本文無關（圖／pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

天氣漸漸轉涼，不少人都會拿出厚重的棉被保暖，但是英國一名43歲男子在更換羽絨被後，開始出現虛弱、疲憊，甚至還有喘不過氣的症狀，時間更長達3個月，最後竟被診斷出罹患了「羽絨被肺」（feather duvet lung），也就是過敏性肺炎。醫師建議，若不明原因咳嗽長達3周，就應盡速就醫治療。

《英國醫學期刊》（BMJ）18日發表一篇報告，患者是43歲無抽菸史的男子，因不明原因出現呼吸困難、疲勞和不適等症狀，前往看診後，初步被判定為下呼吸道感染，經治療雖有短暫改善但之後病情卻不斷惡化。

請繼續往下閱讀...

這名病患表示，在症狀發作兩個月後，他已經無法持續站立或行走超過幾分鐘，而且感覺自己隨時會昏倒。醫師隨即檢視他的生活環境，發現黴菌數不高，僅有一隻貓和一隻狗，但沒有養鳥。事後，病患才指出，最近他將合成纖維的寢具換成羽絨材質。

醫師對他進行測試後，發現患者對鳥類的特定蛋白質具有異常高的抗體，且肺部也有輕微纖維化現象，最後被診斷是「過敏性肺炎」。不過，在患者丟棄羽絨被不到1個月後，他的症狀有了明顯改善，並在接受6個月的類固醇治療後已完全恢復。

有研究小組認為，患者最可能的是得到「羽絨被肺」（feather duvet lung），是一種「養鳥者肺」（bird-fancier's lung）的罕見亞型，且這兩種病徵其實都是過敏性肺炎的一種形式。

因此，醫師建議，如果不明原因咳嗽長達三周，或有喘不過氣的症狀，應該盡速就醫治療。畢竟目前沒有特別的藥物能夠治療「過敏性肺炎」，不過還是要找到最根本的過敏源，且排除其他可能，否則症狀過於嚴重，進而合併氣喘，最後可能會有致命的風險。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！