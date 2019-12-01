　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「科長」再遭爆慣犯…受害者現身！鄉民挖帳號　驚證實：他每個月賣1支哀鳳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友出面爆料，自己疑似曾被科長抝500塊。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

醫科生賣二手iPhone X遭抝賠償事件引爆熱議，該位「衛福部心口司」科長遭政風處查出真實身分，不僅打臉根本是在別的單位任職，東窗事發後，本人也承認帳號被盜的說法是謊言，衛福則將召開考績會議處。沒想到，日前又有PTT鄉民爆料，說自己疑似被這位科長抝了500塊，「受害者本人我出現了啦！」

這位網友看到醫科生「買賣手機糾紛」的貼文後，在PTT的Gossiping板上回文，開頭就直呼，「受害者本人我出現了啦」，他表示自己今年初在蘋果直營店買了64G的黑色XR，用了一天不習慣，想換更大的XS MAX，就到PTT PO賣機文，「這位科長當時候就提出想用他的XS MAX 白色64G跟我換，我再補貼他原機差價」，並附上買賣文。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，當時科長的理由也是說長輩用不習慣所以要售出，「那時也是跟他約在民權西的M面交檢查機子，他也自稱自己是政府機關的科長，還是主管反正我也忘記了」，因為看到對方隨身攜帶2支X或XS，原PO就詢問了一下，「他自稱一支是政府配發的公務機」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有鄉民找出科長用來談面交的LINE帳號。（圖／翻攝自PTT）

男網友接著就還原當時談的過程，「他的MAX還有貼膜，但我嫌包膜很醜所以會自己去處理掉，結果講到要補貼多少錢給他時，這位大哥跟我說什麼他花錢去貼膜、還貼玻璃貼，可不可以再補貼他一下。」

原本原PO還心想「乾我屁事？而且這包膜我也會拆掉啊！」但想想就算了，因為本來就想換成XS MAX，也不想另外再找時間賣XR，就比原本談好的價錢多給對方500。「今天睡醒看到這篇文，加上原PO的對話紀錄大頭貼，就直覺想說該不會又是同一位」，原PO也表示，可惜當初跟對方的對話紀錄已經刪除了，無法PO出來，「被他凹的受害者本人在此，算一個小卦吧QQ」

看到貼文後，鄉民忍不住留言，猜測科長真的是慣犯，「是買別人的凹一下，再賣別人再凹嗎」、「會不會長輩根本是開手機行的」、「應該不止你受害而已吧，我猜啦」、「看樣子是長期用這招搞了一堆人」、「他在隔壁板每個月賣1支哀鳳，應該不只你」、「科長的LINE紀錄一定很精采」、「每次都要凹，凹少成多」、「賣這麼多隻就知道肯定還有受害者。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／陶晶瑩食物中毒狂吐...宣布取消今晚演出
娶到「情色女王」太興奮！　漫畫家老公結婚登記填錯格…名字全變
快訊／台北港碼頭3工人溺水　救起無呼吸心跳送醫急救
男子世桌賽／林昀儒拍下奧運金牌馬龍　勇奪季軍台灣史上第一人
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪3萬2買房？　她問「免頭期款」月繳1萬7值得嗎　網急勸：怎麼死都不知道

夫妻逛夜市…爸爸「抱2女兒進女廁」！　她目睹傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

發票存載具！她一時興起「手機查明細」揭多刷陷阱　1周2次驚呆：沒確認過

影／小金門伙房兵「殺青蛇煮湯」！麻吉士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

護理師脫戰袍「曬比基尼照」！他狂讚放大版佐佐木希　鄉民吶喊：我生病了

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

越晚越冷！冷氣團來襲「一張圖看一周天氣」　最冷12°C、周三起全台雨3天

「科長」再遭爆慣犯…受害者現身！鄉民挖帳號　驚證實：他每個月賣1支哀鳳

影／銅板樂園助弱勢！二手物資「撈出尿漬內褲」…志工嬤無奈　照片曝網怒翻

童顏女孩來真的！　輕鬆舉30kg「腹肌全起立」　網搜出IG排隊求健身

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

捨不得你走！難過花豹得相思病　心碎絕食抗議...照顧員暖心收編

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

越晚越冷！冷氣團來襲「一張圖看一周天氣」　最冷12°C、周三起全台雨3天

「科長」再遭爆慣犯…受害者現身！鄉民挖帳號　驚證實：他每個月賣1支哀鳳

影／銅板樂園助弱勢！二手物資「撈出尿漬內褲」…志工嬤無奈　照片曝網怒翻

童顏女孩來真的！　輕鬆舉30kg「腹肌全起立」　網搜出IG排隊求健身

Uber條款開罰首日「零罰單」原因曝　叫車等更久...新竹、台中最慘

台南市赤崁文化關懷協會　南區辦「草地音樂會」

苗栗台61線區監測速上路首日　小心荷包！半天取締27件違規

星巴克買1送1超好抽！花5秒「一次中」機率真的高　鄉民實測：開3能中1

遊客隨意撿小堅果害繁衍　惠蓀林場「三不」護森林生態

企聯射箭／寒舍冠軍戰G5再逆轉台南　奪首屆冠軍　　

20kg蟒蛇躲天花板...「吃太胖」當場墜落！　他嚇歪：10年前就看到牠

汐止慈惠宮遭竊　調閱監視器驚見男童攀窗偷法器

廣州路面塌陷10幾平方米！3人、2車陷入...官方：該處是地鐵施工區域

首場台北輔選解鎖！侯友宜：我義不容辭挺「20年不變」的林奕華

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

李佳歡出道1年圓夢開唱...大飆「rap+台語」！超萌反差融化全場

新竹立委參選人鄭宏輝談香港　一國兩制絕不可行

怕冷柴找棉被蓋「硬卡位」　妹被吵醒超氣...牠無奈：分我一角嘛QQ

前NFL球員普萊爾公寓遭24歲女刺殺！　「全家都有血」一度危急

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

生活熱門新聞

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

壽司店水龍頭　他一按變「紅腫豬手」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

不孝子為父守靈　隔天遺容笑了

童顏女孩腹肌太殺！　網搜出IG求健身

今晚變天「濕冷探12度」時間曝　周三起全台雨3天

送快炒到醫院往生室都沒遇到人　外送員拍照曝後續

快遞員VS.外送員誰賺得多？他：早就月入10萬了

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

更多熱門

相關新聞

星巴克買1送1超好抽！網實測：真的一次中

星巴克買1送1超好抽！網實測：真的一次中

星巴克數位門市日前推出活動「耶誕紅杯轉轉數位活動」，12月份整整31天都可以抽優惠券，只要用手機登入數位體驗頁面玩遊戲，猜中可愛白熊的藏身之處，就能獲得買一送一、第二杯半價等優惠券。有網友實際一抽，發現買一送一中獎機率超高，不少人直呼一次中，「一發中，有很難嗎？」

周科長要的1500元在這！大學生PO捐款圖感謝

周科長要的1500元在這！大學生PO捐款圖感謝

快訊／衛福部科長否認嗆醫學生！政風處秒打臉

快訊／衛福部科長否認嗆醫學生！政風處秒打臉

醫科生賣二手iX！買家「衛福部上班」逼退貨慘了

醫科生賣二手iX！買家「衛福部上班」逼退貨慘了

被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊敷衍炸

被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊敷衍炸

關鍵字：

衛福部心口司iXiPhone X公務員面交科長慣犯PTT

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面