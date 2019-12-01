「科長」再遭爆慣犯…受害者現身！鄉民挖帳號　驚證實：他每個月賣1支哀鳳

▲有網友出面爆料，自己疑似曾被科長抝500塊。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

醫科生賣二手iPhone X遭抝賠償事件引爆熱議，該位「衛福部心口司」科長遭政風處查出真實身分，不僅打臉根本是在別的單位任職，東窗事發後，本人也承認帳號被盜的說法是謊言，衛福則將召開考績會議處。沒想到，日前又有PTT鄉民爆料，說自己疑似被這位科長抝了500塊，「受害者本人我出現了啦！」

這位網友看到醫科生「買賣手機糾紛」的貼文後，在PTT的Gossiping板上回文，開頭就直呼，「受害者本人我出現了啦」，他表示自己今年初在蘋果直營店買了64G的黑色XR，用了一天不習慣，想換更大的XS MAX，就到PTT PO賣機文，「這位科長當時候就提出想用他的XS MAX 白色64G跟我換，我再補貼他原機差價」，並附上買賣文。

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原PO指出，當時科長的理由也是說長輩用不習慣所以要售出，「那時也是跟他約在民權西的M面交檢查機子，他也自稱自己是政府機關的科長，還是主管反正我也忘記了」，因為看到對方隨身攜帶2支X或XS，原PO就詢問了一下，「他自稱一支是政府配發的公務機」。

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▲有鄉民找出科長用來談面交的LINE帳號。（圖／翻攝自PTT）

男網友接著就還原當時談的過程，「他的MAX還有貼膜，但我嫌包膜很醜所以會自己去處理掉，結果講到要補貼多少錢給他時，這位大哥跟我說什麼他花錢去貼膜、還貼玻璃貼，可不可以再補貼他一下。」

原本原PO還心想「乾我屁事？而且這包膜我也會拆掉啊！」但想想就算了，因為本來就想換成XS MAX，也不想另外再找時間賣XR，就比原本談好的價錢多給對方500。「今天睡醒看到這篇文，加上原PO的對話紀錄大頭貼，就直覺想說該不會又是同一位」，原PO也表示，可惜當初跟對方的對話紀錄已經刪除了，無法PO出來，「被他凹的受害者本人在此，算一個小卦吧QQ」

看到貼文後，鄉民忍不住留言，猜測科長真的是慣犯，「是買別人的凹一下，再賣別人再凹嗎」、「會不會長輩根本是開手機行的」、「應該不止你受害而已吧，我猜啦」、「看樣子是長期用這招搞了一堆人」、「他在隔壁板每個月賣1支哀鳳，應該不只你」、「科長的LINE紀錄一定很精采」、「每次都要凹，凹少成多」、「賣這麼多隻就知道肯定還有受害者。」

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