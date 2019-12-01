銅板樂園助弱勢！二手物資「撈出尿漬內褲」…志工嬤無奈　照片曝網怒翻

▲二手物資中滿滿不堪用的衣物。（圖／翻攝自臉書 銅板樂園）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前到公益設施「銅板樂園」，結果發現很多人捐贈的物資根本不能再使用，忍不住在網上轉述志工阿嬤的無奈請求「我們更不是資源回收站，我們沒有焚化爐可以燒掉這些相片中可怕的衣服」。貼文被轉PO到臉書《爆怨公社》，引起不少人心疼又氣憤，直批亂捐的人沒品，「看了真的很生氣，人家要募集二手物資給窮苦人再利用，不是給你們丟垃圾用的。」

男網友先在自己的塗鴉牆貼出多張照片，文中轉述志工阿嬤的拜託，首先感謝大家捐贈物資，但很希望寄來的衣物分類好，「有破洞的、髒的、有汙垢的、起毛球的、拉鍊壞掉的、太舊的衣服就請不要給我們了」，並說志工們每天都要淘汰掉不少這種衣服。

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▲被淘汰的衣服讓人看了根本不敢穿。（圖／翻攝自臉書 銅板樂園）

志工嬤相當無奈，「我們不是救濟站，我們送出去的是禮物，是乾淨的衣物：我們更不是資源回收站，我們沒有焚化爐可以燒掉這些相片中可怕的衣服。」仔細看看照片，志工們淘汰掉的不僅有破一個大洞的貼身運動褲，還有泛黃的尿漬內褲，很多衣服則是已經滿是皺褶，或是汙漬斑斑。

貼文被一名女網友轉PO到臉書《爆怨公社》，她就氣憤直呼，「這些噁心破爛的東西誰要用！？發到爆怨希望更多人可以看見跟同理，請大家自律自重」，並說「銅板樂園」是少數回收二手衛生衣物要給貧困人的好機構，卻被一些人丟垃圾丟到不敢再收，「你是捐愛心不是丟垃圾，垃圾請丟垃圾車。」

▲緊身運動褲的褲頭破了一個大洞。（圖／翻攝自臉書 銅板樂園）

女網友忍不住為志工阿嬤們發聲，「要捐東西請用自己當標準，如果你是收到這衣服的人，你敢不敢沒洗直接穿身上，如果不敢，表示這就是垃圾！因為髒又狀況不好不美觀，這就是垃圾！」最後直罵，「整理好自己的捐贈物再捐是基本禮貌！讓人家辛苦的志工阿嬤阿公們整理你們這些破東西丟不丟臉可不可恥啊？會丟這種垃圾造成別人困擾的自己就是個垃圾。」

最後女網友也說，目前捐贈物已經太多，志工不堪負荷已停收物資。看到貼文後，網友也紛紛留言，「好噁哦！那麼大件的阿嬤內褲黃到不行也捐」、「內衣褲算貼身衣物，直接丟垃圾車是常識啊」、「壞的、破的、貼身衣物還捐真的很丟人」、「很多人把自己有不敢穿的爛衣服，壞掉的物品捐出去～～清理了不要的垃圾，還覺得自己做了好事」、「這哪是做愛心，就是一推垃圾要人家幫忙處理 。」

▲還有民眾把尿漬內褲也當成物資來捐。（圖／翻攝自臉書 銅板樂園）

「銅板樂園」是由福爾摩沙反哺基金會2015年拿出2000多萬元打造，是一群退休教授、老師及志工希望回饋社會，用心經營的兒童遊樂聖地，門票只酌收50元。50元的門票可以暢玩園區內的所有設施，包括戲水池、氣墊城堡、氣墊溜滑梯、水上滾輪、球池、圖書室或是玩偶，各種讓小孩開心的遊戲器材，應有盡有。

不過這樣充滿愛的公益設施卻時常遇到讓人無奈的事情，像是志工無法幫人家帶小孩就被罵、被當員工使喚，家長消失去逛街，各種恐龍家長把小孩丟在樂園要志工照顧，人就消失一整天，也不管小孩肚子餓，甚至嗆聲「客人就是上帝」；還曾有人將裡面提供的二手物資亂丟，砸進孩童遊玩的球池內，種種事情讓經營者心灰意冷，險些決定結束這項公益設施。

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