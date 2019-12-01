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谷關溫泉旅館度假！他習慣性敲門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

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▲▼旅館,敲門,門,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO習慣外宿時，會對著旅館的門口敲兩下告知。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／鄒鎮宇報導

台灣人到外旅遊時，都會習慣性敲房門，以此告知留在內部休憩的靈體將打擾一陣子，希望與對方相安無事。一名男網友表示，他和妻子去台中谷關溫泉飯店慶祝結婚10周年，沒想到他獨自去放行李時，竟在房門前遇到不可思議的事。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他受妻子所託先將行李拿到房間，當他拖著行李到房門前，習慣性地敲了一下房門說「抱歉！打擾了！」

請繼續往下閱讀...

「誰啊？」沒想到房內竟傳出低沉的男性聲音，當場讓原PO頭皮發麻起雞皮疙瘩。接著，房門的鎖開始轉動、打開，裡頭竟出現一名高大的男子，僅用毛巾圍住下半身且露出濃密的胸毛，讓原PO頓時害怕了起來說「先生...這是我入住的房間」。

▲▼浴室,泡湯,泡澡,洗澡,溫泉。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO的粗心鬧了大笑話。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

當兩人一起看了原PO的房卡後，這才發現原PO敲錯了房門，「我這豬腦袋...我住的是X36號...結果我敲到的是X34號」，連忙跟對方道歉後快速離開，「阿彌陀佛差點以為遇到靈異事件了」。

網友看完紛紛笑翻，「傻眼，還好不是七月會嚇死」、「我也發生過……我和朋友兩個是尖叫跑掉」、「差點用屁股賠罪」、「裡面的才傻眼吧！幹我不是叫女的嗎？怎麼來了一個男的」、「為毛後面劇情不是我想的那樣？差評」。

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