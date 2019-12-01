回憶當年蔣經國害父親沒工作　吳怡農：想不到現在跟他的孫子競爭





▲吳怡農造勢活動。（圖／吳怡農辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立委候選人吳怡農1日舉辦造勢活動，現場原本預估只有兩千多張座位，不過熱情支持者不斷湧入，吳怡農競選團隊統計，現場有近四千名的支持者到場。吳怡農回憶道，他以前在讀國小時，在班上罵前總統蔣經國是壞人，害她的爸爸沒工作，使媽媽被請到學校，想不到現在居然跟蔣經國的孫子蔣萬安成為競爭對手。

吳怡農致詞時，提到自己參選的心路歷程，講述過去當公民記者，看到在山區的醫生、在屏東的果農、在都市為失學、家境貧困的學生找工作的教育者，每個人都用不同的方式，在守護台灣，為這片土地做事。

吳怡農講到，台灣人很優秀，但是始終在國際上無法光明正大的抬頭，然而國民黨竟提了與中共友好、主張統一的吳斯懷入不分區名單中，這是對台灣國安的最大威脅，所以他才發起下架吳斯懷的活動。

另外，由於吳怡農父親吳乃德、母親林惠英都有抵達現場，吳怡農一開始致詞時先是感謝父母，再回憶過去吳乃德參加民主運動被標上「政治思想不正確」標籤，使當時就讀國小的他在蔣經國去世時，跑到學校和同學說「蔣經國是壞人！」因為蔣經國害他的爸爸沒工作，結果卻使媽媽被國小老師請去學校，「沒想到這麼多年後，我竟然會跟他的孫子在政治上競爭！」

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