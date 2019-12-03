若蔡英文不處理謝長廷？　宋楚瑜：不到2個月就可以換人

▲宋楚瑜受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

前駐大阪代表處長蘇啟誠案，查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，還意外發現，楊透過LINE群組織網軍，以每月1萬元薪水要網軍在網路上帶風向。親民黨總統候選人宋楚瑜3日在黨部受訪時，被問及是否向蔡英文喊話處理駐日代表謝長廷？宋楚瑜說，如果不好好對這些事情讓人民放心，「好像還不到兩個月吧，我們就可以換人了。」



宋楚瑜說，他覺得非常遺憾，網路發展是開放社會重要的現象，應該尊重，但他希望網路不要被少數人操縱，尤其是用來政治上的操作，讓民意解讀效果失真，大家應該要重視。



宋楚瑜表示，他與蘇啟誠有接觸，蘇啟程是優秀外交官，對日本情況非常了解，但是謝長廷竟然還說「（大阪）那個地方我管不了」，既然是全權特命的職務，怎麼可以說對事情不了解、管不了？那就是有全權，沒有權責，全權的意思就是要負責任。

宋楚瑜強調，既然人民選總統，包括派在外面的代表失職，有權責管好事情，他向全民保證，「本人派出去的代表，絕對要全權負責」，因為做總統本身就要負責任；被問及是否向蔡英文喊話處理謝長廷？宋楚瑜說，如果不好好對這些事情讓人民放心，「欸，好像還不到兩個月吧，我們就可以換人了。」

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