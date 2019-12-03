快訊／藍營猛攻楊蕙如是綠營網軍　蔡英文：不評個案！不希望為選舉操作

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，而藍營更大力操作她是民進黨網軍。對此，總統蔡英文3日表示，已進入司法調查階段，不就個案評論，立場上就是要防止錯假訊息混淆是非，或是製造社會對立，不希望為選舉操作。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，國民黨大力反撲操作此一議題，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

對此，蔡英文3日上午受訪時表示，這件事情已經進入司法調查階段，就不能在個案上作評論，不過立場很清楚，就是不願意看到，同時也要採取必要的行動來防止製造錯假訊息，我們也要防止錯假訊息混淆是非，或是製造社會對立，不只是政府要做，選舉選民也要有足夠警覺，更不願看到是為政治操作。

對於會不會擔心此一議題影響到選情？蔡英文說，還是依照自己步驟步步為營，努力爭取最多的支持。

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