挨轟「母豬」、「賤畜」　蔡宜芳提告PTT網友拒網路霸凌

▲蔡宜芳提告PTT網友。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

記者黃巈禾／台北報導

網路霸凌導致我國駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。對此，台灣民眾黨立委候選人蔡宜芳3日凌晨透過臉書表示，這幾天自己也遭受網路霸凌，被罵「母豬」「賤畜」等不堪入目的文字，她決定針對這些發表惡質網路霸凌言論的帳號報警並提告。

蔡宜芳表示，台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣衊大阪辦事處，檢方查出有網軍首領，在去年間接造成駐大阪辦事處處長自殺案。

蔡宜芳指出，這件事讓自己非常心痛，國家要花十年、二十年甚至更久的時間，才能培養一個專業的外交官，離鄉背景為台灣的國際地位拚搏，卻因為藍綠惡鬥，這幾年在網路上發動惡質的「言論霸凌文化」，導致一個優秀的「外交官之死」。

▲柯文哲、蔡宜芳。（資料照／記者邱顯燁攝）

蔡宜芳認為，這幾天自己也遭受到網路霸凌，自己承擔起所有攻擊，對說錯的話負責道歉，對善意的批評願意檢討改進，對惡意攻擊也願意理性溝通，但有許多是霸凌式的話語「母豬」「賤畜」等不堪入目的文字，原本想置之不理，但如果繼續放縱這樣的言論在網路蔓延，又如何對得起死去的外交官？如何建立優質理想的「網路民主」文化？

蔡宜芳表示，決定針對這些發表惡質網路霸凌言論的帳號報警並提告，她知道有可能引起這些人更惡劣的攻擊反撲，但如果沉默，引用德國牧師馬丁．尼莫拉一句話「最後他們奔向我來，再也沒有人站起來為我說話了。」。

蔡宜芳強調，自己不會被擊倒，而是不捨往後還有人會因為因此受傷，「我們一起捍衛優質網路民主文化，不只為我們，還為我們的下一代」。

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