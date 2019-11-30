快訊／妙天轉支持蔡英文？　韓國瑜：民主自由社會我完全尊重

▲韓國瑜出席國會政黨聯盟黨慶。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國會政黨聯盟主席悟覺妙天先前公開表態支持韓國瑜，韓國瑜也出席國會黨的黨慶活動幫忙站台，傳出他與總統蔡英文會面後，決定保持中立。對此，韓國瑜30日受訪時回應，「妙天要挺蔡英文，這是民主自由社會，誰要支持哪個候選人都是民主自由，完全尊重。」

國會政黨聯盟日前舉辦黨慶與進軍立法院誓師大會，並推出15人參選立委，韓國瑜親自出席致詞。妙天當時表示，以國會黨的立場，哪位總統候選人提出的政策是人民最需要的，都可以挺他，最主要是政黨的票。

不過，妙天30日卻與蘇嘉全會面，他表示，在幾個禮拜以前，蘇嘉全院長想見他，後來也計畫安排蔡總統來見面，談了一些事情蠻愉快的，她願意來看我們禪修的過程，「有感受蔡英文誠意」。不過，蔡英文有一個條件是不發表新聞，純粹來看上課，不是一般選舉活動，後來消息曝光，就不方便來。

對於總統選舉支持誰，妙天說，他都不介入，主要是國會政黨聯盟政黨的票，因此各黨都會去接觸，希望能夠得到支持，希望除了兩黨以外還有第三大黨能夠進去，能夠讓立法院很多議題可以順利的推動。

對此，韓國瑜30日下午受訪回應，「妙天要挺蔡英文，這是民主自由社會，誰要支持哪組候選人，都是民主自由，完全尊重。」

▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）