影／色誘7老實男再劫殺！「美魔女」勞榮枝落網　男友與員警槍戰畫面曝光

▲勞榮枝的男友法子英與員警開槍對峙畫面。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

背負7條人命並且逃亡20年的大陸女殺人魔勞榮枝，28日在廈門落網。警方指出，今年45歲的勞榮枝利用女色誘拐老實男子，之後和男友法子英（1964年出生）一同殺害對方並劫財，他們自1996年起，便於南昌、廣州、溫州、南寧、合肥等地四處犯案。警方不久也公布了20多年前與法子英槍戰對決的影像，場面相當驚險。

綜合陸媒報導，1997年7月23日，法子英被警方包圍在某棟宿舍大樓內，經過激烈槍戰後，他的右腿因為中彈受傷，只能乖乖束手就擒。警方稱，法子英在醫院治療時，還計劃打碎點滴瓶，再用玻璃碎片殺害醫生，行徑相當兇殘，直到1999年12月28日，他才被執行槍決。

▼勞榮枝逃亡20年後，終於在廈門被逮捕。（圖／翻攝自微博）



影像顯示，法子英知道自己無處可逃後，便對警方嗆聲，「你拿那一點工資而已，有必要這樣嗎？說句不好聽的話，我們彼此又不認識。」警方則回應，「你也沒必要冒這個險啊，快把槍放下，把槍丟出來（窗外）。」但法子英卻突然說，「你的生命跟我的生命是一樣的，一點也不珍貴，生與死在瞬間就能夠成為現實。」

警方補充說道，抓捕行動開始時，員警先是施放了催淚瓦斯，之後才動用防暴槍抓住法子英。法子英被捕後接受調查，常常東說一句西說一句，或是賴在地上不起來，讓員警無法做好筆錄；能夠知道的是，他在1996年和勞榮枝於南昌殺害了3人（一家三口），隨後又前往溫州劫殺2人；兩人在合肥進行綁架殺人計畫的途中，他就遭到警方追捕，勞榮枝則順利逃走。警方隨後就在殺人魔的租屋處發現2名被害人的屍體。

今（2019）年11月28日，廈門警方終於逮到了亡命天涯的勞榮枝，勞榮枝被捕後還對鏡頭露出微笑，讓不少人都十分錯愕，詳細犯案原因還有待釐清。網友看完紛紛留言，「這倆壞蛋感覺智商不低」、「典型反社會人格」、「殺人殺到沒人性了」、「拿那一點工資突然說中我的心聲，嗚嗚」、「這起案件確實讓人印象深刻啊！」。

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