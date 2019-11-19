男藝人遭色誘...與網友互傳裸照！他嬌嗔：想看你「凸凸」～下秒截圖：給媒體

▲林姓男藝人禁不起網友色誘，自拍裸照給對方，卻遭截圖恐嚇，「要滿足我」，否則向媒體爆料。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如、洪正達／高雄報導

林姓男藝人驚爆與網友互傳裸照，還被截圖恐嚇，「你要滿足我」，否則向媒體爆料，嚇得林男偷偷到士林地檢署提告。案經移轉高雄地檢署偵辦，檢方也循線查出男子阿日（化名）涉案，並依強制恐嚇危害安全罪嫌起訴。

檢方調查，阿日（化名）透過網路認識林男，並以Instagram（IG）帳號傳送，「我好想看你拍凸凸的樣子（意指男性性器官勃起）」、「晚上啊、我也會拍給你」、「我想看你自己用、也可叫給你聽」、「錄一段摸摸跟摸摸蛋蛋、掏出來的過程，我想看」「親愛的、我在等你」、「我答應你不截，但你要滿足我」等語，並也傳送自己的性感照給林男，誘拐他傳送裸照供自己欣賞。

沒想到，阿日卻趁機截圖，還恐嚇要爆料給媒體，並稱，「你的我都有截圖和錄影當證據」、「我要跟媒體說了投稿你了、我朋友是媒體人、我只能問他怎投訴、我看你ig也蠻多粉絲多的人、請他們幫忙一起投稿」「你要滿足我、讓我完全滿足、我就不追究一切、當事情沒發生」。林男嚇得只好照辦，與阿日交換了通訊軟體帳號，並拍下更多裸照給阿日。

林男事後不堪其擾，最終決定赴士林地檢提告，全案移轉高雄地檢署，檢方也根據阿日的自白，以及林男與對方的對話截圖，將阿日以涉犯恐嚇、強制等罪嫌起訴。

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