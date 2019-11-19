轎車硬闖機車專用地下道　騎士：外地來的？看導航走錯路？

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中原陸橋機車專用道常有轎車誤闖情事，有網友在臉書上留言，17日下午騎車行經該地下道時，就有一輛紅色轎車硬闖，現場險象環生，網友留言直指：「就算你是外地來還是看導航走錯，明明有迴轉道可以迴轉，根本就是硬開」，中壢警分局呼籲，用路人務必依交通標誌指示行車，如違反將依道交管理處罰條例可處新台幣900元。

▲有網友在臉書留言，本月17日下午行駛在桃園市中壢區中原陸橋機車專用地下道，竟有轎車硬闖非常危險。（圖／翻攝自臉書）

網友在臉書上傳影片，位於中壢區由省道台一線通往中原大學的機車專用地下道，路幅寬約不到4米，僅能容納機車雙向通行，平日車流量極大，網友指出，17日下午4時許，網友騎車經過時，在一個彎道過後，居然是一輛紅色轎車迎面而來，轎車幾乎佔滿車道，讓對向機車不知要閃躲何方？

▲網友在臉書留言，本月17日下午在中壢區中原陸橋機車專用地下道竟有轎車硬闖。（圖／翻攝自臉書）

中壢警分局表示，針對該起汽車誤闖中原陸橋機車專用地下道違規事件，多為外地車輛不熟路況所致，該地下道兩處出入口皆有設置禁止汽車進入標誌，警方在中北路、中山東路出入口加裝交通連桿防制汽車誤闖，每日針對車流量較大時段，編排勤務疏導交通暨防制汽車誤闖，呼籲用路人須依交通標誌指示行車，若違反依道交管理處罰條例可處新台幣900元罰款。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►泰國辣妹指壓嬌問：加500抓龍筯？ 男客翻臉拿出證件...她當場傻眼

►魔戒迷網購「精靈雙刀」送來開鋒武士刀 喊冤不知情獲判無罪

►強要空姐擦屁露鳥被控猥褻性騷擾 美籍胖老外3月病逝獲不起訴