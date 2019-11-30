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辣妹工程師睡翻「巨峰卻驚人甦醒」　上帝視角引轟動！網喊：想吻醒妳

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▲辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」　上帝視角引轟動！網喊：想吻醒妳。（圖／翻攝自stilleecho IG）

▲網友更戲稱，橫看成嶺側成峰啊。（圖／翻攝自stilleecho IG）

網搜小組／周亭瑋報導

先前以「胸狠」爆紅的韌體工程師小嗨，上周末在國際魔術大會擔任工作人員時，被捕捉到路邊睡翻的身影，其中胸前的「驚人巨峰」吸走眾人目光，更讓網上老司機連聲讚嘆，直呼連睡覺都美爆了。

顛覆一般人對工程師的刻板印象，小嗨外型火辣，擁有豐滿渾圓，高學歷的她一路從北一女、師大畢業，同時熱愛音樂、跳國標舞，也經常現身知名YouTube頻道《Davio 魔術Channel》。

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▲辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」　上帝視角引轟動！網喊：想吻醒妳。（圖／翻攝自stilleecho IG）

▲這個側顏太美了。（圖／翻攝自stilleecho IG）

上周末，小嗨在國際魔術大會TMA擔任工作人員，過程中相當忙碌，讓她累到直接在路邊睡翻，「真的蠻爆肝的，但看到活動順利進行，就覺得很開心。」

最後，小嗨更感性地說，「參加大會就讓我又想起看魔術的初衷，其實還蠻感動的，那麼大家明年808再會囉！」然而，大家的焦點全擺在棕色小可愛內的雄偉山峰，紛紛激動回應「不知哪個幸運兒可以吻醒妳」、「目前看起來爆的不是肝啊，我覺得我快爆血管了」、「每天看妳很療癒」、「睡覺都這麼美」。

►偷偷分享少女的秘密！

▼小嗨身材姣好，也不吝放送療癒美照。（圖／翻攝自stilleecho IG）

▲辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」　上帝視角引轟動！網喊：想吻醒妳。（圖／翻攝自stilleecho IG）

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