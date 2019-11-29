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求介紹堂表妹！爆痘男「妳家女生長得超色」　直播主霸氣回敬...網洗版喊爽

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妹子,正妹,女,辣妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

「你們身邊有這種亂槍打鳥的朋友嗎？」女直播主三哥今早收到不熟朋友訊息，對方不停盧她介紹妹子就算了，還狂開惡劣黃腔，原本她都巧妙帶過，試圖句點，怎料男方越來越過分，最後她忍無可忍霸氣開嗆。

直播主三哥以豪邁、幽默形象走紅，她在「爆怨公社」發文怒譙，「雖然我的地雷點一堆，但一些玩笑如果還在我可以忍耐的範圍內，基本上我都會用別的話題帶過，或用點點點的方式緩和即將爆炸的怒氣；但偏偏就有些智商低下的人搞不清楚狀況，北七當幽默的開一些自以為有趣的玩笑。」

請繼續往下閱讀...

原來，有位朋友的朋友今天早上突然密她，先是問說「妳家族真的都是男生，只有妳一個女生喔？」後來得知她有4個表姊妹，還有一對是雙胞胎後，立刻開黃腔「雙胞胎感覺很刺激。」

聞言，三哥按捺著暴怒邊緣的情緒，以無言回應，還說她們都結婚了˙，沒想到男方毫無自覺，竟回「是喔，可惜，想說可以介紹來給我追看看，啊妳不是還有一個堂妹在當明星嗎，介紹一下啊，妳們家的女生長得都超色啊嘶」。

▲男生講的話真的讓人不舒服。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲男生講的話真的讓人不舒服。（圖／翻攝自爆怨公社）

一席話瞬間點燃怒火，三哥立刻霸氣開嗆，「你爸當年怎麼沒把你射在衛生紙上？哪來的自信認為我會把自己家人介紹給一個精蟲衝腦、智商低下的咖小認識？介紹你媽追求你爸，就憑你這幅小X叫臉岩漿爆痘膚質活該靠實力單身，掰。」

在罵完封鎖對方後，三哥仍不解氣，直呼「介紹？到底哪來的自信認為介紹一定就追得到？尤其這種一點都不尊重女生的咖小，光是長相就有100%的潛力是渣男，沒錯...就是我們常常看到的那種其貌不揚的渣男。」

最後，她也提到，「平常愛怎麼講幹話、開黃腔我也就算了，對我開我家人這種玩笑，只是讓人覺得你很噁心！更顯出你就是因為沒水準跟腦子不好，才交不到女朋友！」

看完對話截圖，網友們也紛紛回應，「講話好低俗」、「一氣呵成，完美」、「看三哥罵人爽度都很高」、「真的很不尊重女生，噁心死了」、「推神回覆」、「罵的好有畫面」、「這長相形容感覺長得既髒又醜又猥瑣欸」、「我學一下！這個罵人詞彙超強」。

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