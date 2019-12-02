23歲正妹遇高富帥「以為真愛」！懷孕後發現自己成小三…還被騙百萬

▲23歲正妹網路認識「高富帥」，被對方騙了上百萬。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）



記者柯振中／綜合報導

大陸重慶23歲的小倩（化名）日前透過網路軟體認識一名「高富帥」，當下以為自己遇到真愛，瞬間與對方陷入熱戀，沒想到這名「高富帥」不斷透過手機盜刷她的卡，等她沒錢後直接分手失聯，讓小倩人財兩失，不但欠下近人民幣40萬元（約新台幣175萬元）的債務，甚至還懷孕了，而且還發現這名「高富帥」已經結婚，自己其實是小三。

綜合陸媒報導，小倩早前在網路上經營微商，有著一份不錯的收入，她日前前往深圳出差看貨，在當地透過網路結識了29歲的小孫（化名），直到回重慶後，2人都還保持著聯繫。

小倩指出，今年4月1日，小孫特地從深圳跑到重慶來與她見面，2人立刻確定戀愛關係；小孫向她說明，自己是福建人，到了深圳經營電商後，在深圳買了一套房，父親是在大公司上班的，家裡經濟狀況相當不錯。

▼小倩指出，只怪自己當初沒有長腦袋。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）



約到了6月左右，小倩正式與小孫開始談戀愛，也搬到深圳與對方同居，「他就帶我到了一個公寓，說是他們嬸嬸開的，他說自己有房，我問他為什麼不帶我去家裡，他說那個房子從買的時候就租出去了，沒到期。」

當時小倩沒有想太多，選擇相信對方，不過小孫開始利用各種理由向她借錢，但當時她仍陷入熱戀，對男友的要求有求必應，不管是多少錢都借了出去，「剛開始的時候說借兩萬多塊錢給他，投一個什麼基金理財，陸陸續續轉了一些錢給他，差不多有個五六萬的樣子。在7月2號的時候，他就提出了，我們去澳門玩嘛，到澳門那邊， 他就開始賭啊，玩啊。」

小孫在澳門玩樂時，向小倩借用手機「打電話」，隨後向對方說「手機弄丟了」，等到回深圳後會買支新的手機。不過小倩補辦門號後發現，自己的信用卡帳單多了許多筆，此後欠款也愈來愈多，許多聽都沒聽過的貸款平台開始傳訊息催帳。

▼小倩說，後來才知道原來小孫早已結婚。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）



小倩感到相當不對，因此要求小孫還錢，沒想到小孫馬上提出分手，讓小倩相當難過，「當時我讓他還錢，他不還給我，他覺得我身上也沒有錢可以利用了，他就這麼提出了，他就要分手。」

與小孫分開後，小倩心灰意冷之下回到重慶，過沒多久後竟發現，自己懷孕了，但男友已經離開，而且身上還有許多莫名其妙的債務，因此決定把小孩拿掉。

小倩經過多方打探才發現，原來小孫根本不是福建人，也不是什麼「高富帥」，父親只是四處打工的工人，母親還生了重病，每天都要吃藥。令人吃驚的是，小倩調查過後才知道，原來小孫一直有著婚姻關係，不過跟太太已經分居，自己竟然成了人家的小三。

小倩強調，希望小孫看到新聞後，能夠主動出面，與她一起承擔債務，共同面對接下來的生活。不過整起事件詳細因果，仍待進一步證實。

▼小倩說到，小孫不但已經結婚，還是不同意離婚的那一方。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）



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