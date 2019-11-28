竹科工程師手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚、竹北小童有幫洗澡？」

▲陳男買春後還向業者抱怨，「如果不是本人，就應該先說清楚，這樣我下次不敢跟你們約了。」（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹科學園區一名陳姓工程師多次買春被妻子小美（化名）發現，讓對方氣得離婚並求償100萬元。法官查出，陳男的確有和「小紫」、「小童」、「小幽」和「果凍」從事性交易，他事後還對業者說「小紫真的太讚了，的確是女神無誤」、「（果凍）罩杯從E變成小B，年齡也不像是21歲」，審酌他年收入約293萬元，因此判賠20萬元。

判決指出，小美指控，兩人結婚20年，育有兩名未成年子女，2018年某天因丈夫手機震動，擔憂對方有急事，拿起後發現手機內有大量性交易訊息，與綽號「東北妹」、「越南妹」、「小紫」、「小童」、「小幽」、「76號」、「水水」、「子瑜」、「莫莫」、「果凍」、「琳琳」、「Angel」等多名女子詢價或談論性服務內容，並前往指定地點發生性行為。

小美控訴，丈夫還向友人自承「有些已經固定好幾點，有點像外面養的小三」，足認他確有與多名女子發生性行為，並將之定性為婚外情，令她十分震驚及難過；她對家庭付出及養育未成年子女辛勞，被告卻將之棄如敝屣，且在外發生數次性行為，染上性病風險大幅增加，更可能因罹患愛滋進而傳染給她，因此求償100萬元。

▼法官查出陳男和4名女子性交易。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳男則辯稱，兩人離婚前已感情不睦且分房多年，他長年睡在客廳沙發，對方個性剛烈不願溝通，他內心孤獨寂寞，只得向男性友人吹噓談論男女間性行為、評論女子身材等內容，此僅為男人間閒聊的話題，相關圖片及女生資訊僅需進入成人聊天群組即得輕易獲取；他雖曾向網路業者詢問性交易價格、時間和約定地點，但並未前往。

但新竹地院法官從陳男和業者的LINE對話查出，他的確有接受「小紫」的口交服務，事後還說「剛剛小紫真的太讚了，的確是女神無誤，下次有這種類型的，要賴我喔」；之後他又找上「小童」進行洗澡、舌吻，事前詢問「請問竹北小童，真的有幫忙洗澡服務嗎…另外請問一下什麼是LG」，經告知為「舌吻」；他也接受「小幽」提供的性服務，但完事後說，「可是年紀沒有那麼年輕，她自己說24歲了。」

▼陳男稱讚「小紫真的太讚了，的確是女神無誤。」（示意圖／免費圖庫Pixabay）

另外，法官根據對話紀錄，發現陳男和另一名台南業者說好，接受「果凍」的性服務，但他事後抱怨，「雖然來的是台妹，但不是果凍，條件差很大，身高166變157公分，罩杯從E變成小B，年齡也不像是21歲。如果不是本人，就應該先說清楚，這樣我下次不敢跟你們約了。說好的無套吹，妹也說沒有這服務，一共花了6000元，差太多了。」

法官認為，陳男在婚姻關係仍存續時，未試圖與原告理性解決歧見，卻與多名女子從事性交易，使兩造婚姻問題更為嚴重，破壞婚姻共同生活圓滿、安全及幸福權利，已造成原告受有精神上相當痛苦。

法官審酌原告為碩士畢業，年收入約145萬元；被告也是碩士，在竹科擔任工程師，月收入10萬元、年所得約293萬元，判賠20萬元為適當。全案可上訴。

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