　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科工程師手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚、竹北小童有幫洗澡？」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上班族,掏錢,性交易,買春。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲陳男買春後還向業者抱怨，「如果不是本人，就應該先說清楚，這樣我下次不敢跟你們約了。」（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹科學園區一名陳姓工程師多次買春被妻子小美（化名）發現，讓對方氣得離婚並求償100萬元。法官查出，陳男的確有和「小紫」、「小童」、「小幽」和「果凍」從事性交易，他事後還對業者說「小紫真的太讚了，的確是女神無誤」、「（果凍）罩杯從E變成小B，年齡也不像是21歲」，審酌他年收入約293萬元，因此判賠20萬元。

判決指出，小美指控，兩人結婚20年，育有兩名未成年子女，2018年某天因丈夫手機震動，擔憂對方有急事，拿起後發現手機內有大量性交易訊息，與綽號「東北妹」、「越南妹」、「小紫」、「小童」、「小幽」、「76號」、「水水」、「子瑜」、「莫莫」、「果凍」、「琳琳」、「Angel」等多名女子詢價或談論性服務內容，並前往指定地點發生性行為。

小美控訴，丈夫還向友人自承「有些已經固定好幾點，有點像外面養的小三」，足認他確有與多名女子發生性行為，並將之定性為婚外情，令她十分震驚及難過；她對家庭付出及養育未成年子女辛勞，被告卻將之棄如敝屣，且在外發生數次性行為，染上性病風險大幅增加，更可能因罹患愛滋進而傳染給她，因此求償100萬元。

▼法官查出陳男和4名女子性交易。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市王姓少年去年10月與友人在摩鐵聚會，因摸了其中少女大腿與胸部被告狀，同夥蕭姓少年等8人毆打凌虐後逼迫簽下本票才放人。（圖／取免費圖庫Pixabay）

陳男則辯稱，兩人離婚前已感情不睦且分房多年，他長年睡在客廳沙發，對方個性剛烈不願溝通，他內心孤獨寂寞，只得向男性友人吹噓談論男女間性行為、評論女子身材等內容，此僅為男人間閒聊的話題，相關圖片及女生資訊僅需進入成人聊天群組即得輕易獲取；他雖曾向網路業者詢問性交易價格、時間和約定地點，但並未前往。

但新竹地院法官從陳男和業者的LINE對話查出，他的確有接受「小紫」的口交服務，事後還說「剛剛小紫真的太讚了，的確是女神無誤，下次有這種類型的，要賴我喔」；之後他又找上「小童」進行洗澡、舌吻，事前詢問「請問竹北小童，真的有幫忙洗澡服務嗎…另外請問一下什麼是LG」，經告知為「舌吻」；他也接受「小幽」提供的性服務，但完事後說，「可是年紀沒有那麼年輕，她自己說24歲了。」

▼陳男稱讚「小紫真的太讚了，的確是女神無誤。」（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

另外，法官根據對話紀錄，發現陳男和另一名台南業者說好，接受「果凍」的性服務，但他事後抱怨，「雖然來的是台妹，但不是果凍，條件差很大，身高166變157公分，罩杯從E變成小B，年齡也不像是21歲。如果不是本人，就應該先說清楚，這樣我下次不敢跟你們約了。說好的無套吹，妹也說沒有這服務，一共花了6000元，差太多了。」

法官認為，陳男在婚姻關係仍存續時，未試圖與原告理性解決歧見，卻與多名女子從事性交易，使兩造婚姻問題更為嚴重，破壞婚姻共同生活圓滿、安全及幸福權利，已造成原告受有精神上相當痛苦。

法官審酌原告為碩士畢業，年收入約145萬元；被告也是碩士，在竹科擔任工程師，月收入10萬元、年所得約293萬元，判賠20萬元為適當。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
獨／高以翔猝逝...小馬痛揭錄影血淚史！「險被分屍」請辭保命
韓國男借30萬「7天後戶頭多8億」　陌生人身分曝！網驚呆跪求
挖到冰凍1萬8000年生物　連睫毛都還在…搞懂牠是什麼後驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／內湖金龍隧道車禍！機車閃避自小客「擦撞單車騎士」　男倒地命危

高雄內褲男狂嗆「找蔡英文投訴」　大鬧社區中庭被壓制上銬

高雄騎士凌晨「逆向衝國道」！迎面撞車彈飛20m　重傷送醫搶救中

花蓮情侶領養生病法鬥「出門託媽照顧」　原飼主3天後氣告詐欺

龍巖副總涉3億吸金案遭聲押禁見　兒50萬、分處長20萬交保

竹科工程師手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚、竹北小童有幫洗澡？」

嘉義縣2男1女自薦「幫你買票」　立委參選人嚇傻秒檢舉

主人遭路牌砸死！4愛犬遺留收容所　緊急公告「求一個溫暖新家」

台澳無司法互助…但可「個案互助」　辦共諜案可能向澳洲提請求

律師對司改成效認知調查　近半數律師認同國民法官

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

快訊／內湖金龍隧道車禍！機車閃避自小客「擦撞單車騎士」　男倒地命危

高雄內褲男狂嗆「找蔡英文投訴」　大鬧社區中庭被壓制上銬

高雄騎士凌晨「逆向衝國道」！迎面撞車彈飛20m　重傷送醫搶救中

花蓮情侶領養生病法鬥「出門託媽照顧」　原飼主3天後氣告詐欺

龍巖副總涉3億吸金案遭聲押禁見　兒50萬、分處長20萬交保

竹科工程師手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚、竹北小童有幫洗澡？」

嘉義縣2男1女自薦「幫你買票」　立委參選人嚇傻秒檢舉

主人遭路牌砸死！4愛犬遺留收容所　緊急公告「求一個溫暖新家」

台澳無司法互助…但可「個案互助」　辦共諜案可能向澳洲提請求

律師對司改成效認知調查　近半數律師認同國民法官

新台幣開盤貶值0.5分　以30.52元兌1美元開出

韓國瑜嗆民進黨能源政策　除了浪費納稅錢跟打恐中牌你做了什麼？

攝護腺癌早晚期腫瘤惡性差異大　醫：複合治療控制病情

台股未受美股創高激勵　開盤小跌5點

美白精華早上不能擦？皮膚科醫師解答常見5大精華液使用問題

東京男「臉纏膠帶」倒墓園垃圾場　警到場一翻嚇傻：死了

美國前總統卡特高齡95歲　「術後休養2週」準備回家歡度感恩節

作家「深坑創作文」被抓包…開臉書轟網友人格羞辱　遭揭「超時空發票」又刪文

韓國瑜搖珍奶、痔瘡說…犯大忌　李正皓：這種政治智商輸是剛好而已

快訊／內湖金龍隧道車禍！機車閃避自小客「擦撞單車騎士」　男倒地命危

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

竹科夫手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚」

彰化貨車離奇輾斃　紅衣阿嬤慘死

新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾　車主慘噴1萬元

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

縱火害父命喪火窟　劉女罵檢察官與律師

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

連千毅宣戰太陽會！開吉槍手偽證

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

父忍痛悶死11月腦麻女兒　法官輕判3年2月

選民自薦買票　立委參選人秒檢舉

人夫戀上按摩女　送30萬金飾慘賠

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

偵辦共諜案　台澳可提個案互助

更多熱門

相關新聞

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

新竹縣49歲陳姓男子25日晚間騎車經過寶山鄉園區二路，不料一塊重達900公斤的鋼管路牌被強風吹斷，當場砸中他的頭部，導致陳男頭骨被削掉一塊慘死。據悉，陳男未婚又是長子，原先有撫養4小狗，如今主人驟逝，親友無力接手，新竹縣流浪動物珍愛協會特地號召網友認養，掀起迴響。

夫100K給家用！妻搭上直銷嗆離婚

夫100K給家用！妻搭上直銷嗆離婚

架色情網2年撈77萬　作業員：為了養女兒

架色情網2年撈77萬　作業員：為了養女兒

人夫戀上按摩女　送30萬金飾慘賠

人夫戀上按摩女　送30萬金飾慘賠

懷疑領隊老婆亂搞　他硬上還找法師作法：幫我留住妳

懷疑領隊老婆亂搞　他硬上還找法師作法：幫我留住妳

關鍵字：

竹科工程師買春嫖妓離婚

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

冰凍18000年生物　搞懂牠是什麼後驚呆了

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

高以翔猝逝事故現場全封鎖！《追我吧》本周停播

高以翔曾說結婚才公開…小13歲白富美女友曝光

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔豪門身世曝光！

竹科夫手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面