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一趟國際志工行　她找回童年的赤子心

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▲▼任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟柬埔寨國濟志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，找回自己的赤子心。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會  林佳予

任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟國際志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，楊依捷和當地小孩在大樹下玩成一片，孩子的笑聲響徹雲霄…

楊依捷表示，從小到大求學一路順遂，高中曾參加蘭姐女童軍，但直到工作後才開始探尋人生的方向，2013年底突然間有個想法：是該不一樣了，於是決定與母親一樣，投入慈濟志工的服務行列。

在許多課程中，最讓楊依捷受用的是「對的人要向錯的人說對不起」、以及慈濟十戒中的「孝順父母、調和聲色」。楊依捷表示，從此與家人相處融洽了許多，過去常因一時怒氣沖昏頭，現在多了一份對家人的善解與包容，以及對父母親的感恩心、將愛即時說出口。在工作上也開始會換位思考，替對方著想。

請繼續往下閱讀...

楊依捷在志工投入的過程越作越歡喜，找到自己的心靈歸屬，並擔任慈濟大型活動的鼓隊演繹，2016年受證後，除了規劃讓年輕人有興趣的活動讓更多年輕人加入志工服務，為了推動蔬食，更曾與一群年輕人在舉辦蔬喜派對、萬獸無憂活動，也會在靜思書軒帶動小志工。

▼楊依捷（台上）協助慈濟大型活動鼓隊演繹帶動練習。

▲▼任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟柬埔寨國濟志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，找回自己的赤子心。（圖／慈濟基金會提供）

只是，對於已過三十而立之年的楊依捷，仍因為跟小孩年齡有差距，覺得經常摸索不到跟孩子的語言。日前楊依捷報名參加慈濟柬埔寨義診活動，當知道自己扮演的角色除了要在現場帶動大人，還要帶動小孩，這對楊依捷來說，要在陌生人面前唱唱跳跳，心理的障礙讓自己開始掙扎，「柬埔寨當初也是自己報名的，如果不好好把握這次的因緣，也不知道何時有機會可以再來。」於是楊依捷忐忑不安地搭上飛機。

當楊依捷抵達發放現場，看到當地貧民無奈又無助的表情，想要靠近一點了解他們的需求，「但無奈語言不通我們什麼都無法做，想一想真的只有肢體語言是可以拉近彼此距離。」

楊依捷分享，當時沒有太多時間可以思考，強迫要克服自己，開始與當地的孩子接觸。當農村小孩對著他們一個個喊「Hello！」楊依捷主動伸出手要跟小孩互動，小孩子害羞地逃開，過沒多久又成群結伴跑過來要跟慈濟大哥哥大姊姊玩。

▼楊依捷到柬埔寨的第一個發放現場，當地小孩難得看到外地人，對著他們喊「Hello！」又害羞的逃開。▲▼任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟柬埔寨國濟志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，找回自己的赤子心。（圖／慈濟基金會提供）

▼楊依捷過去覺得跟小孩子因為年齡距離，而找不到共同語言，這趟柬埔寨行語言不通，但小孩的笑容融化了她。

▲▼任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟柬埔寨國濟志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，找回自己的赤子心。（圖／慈濟基金會提供）

孩子單純的心，讓楊依捷找回自己純樸的赤子心，彷彿回到童年，後來唱唱跳跳也不再有顧慮。看到孩子的笑容，楊依捷覺得跳得好不好其實也沒那麼重要了，楊依捷說：「重點是，我與孩子們同時都找到那份愛與快樂，也拉近了彼此的關係。」

在慈濟義診現場，楊依捷與其他國際志工找來塑膠管子帶動跳竹竿舞，也找來粗繩讓孩子跳繩，更用回收寶特瓶製作的拉拉繩讓小孩玩，一群人圍著大樹童玩、帶動跳，孩童的笑聲也感染一旁求診的大人們。

▼楊依捷與其他志工找來粗繩，在大樹下跟著當地青年志工練習跳繩。

▲▼任職知名網路書店的副管理師楊依捷，過去對陪小孩玩感到有點抗拒，日前一趟柬埔寨國濟志工行，當地小孩融化了她原本忐忑的心，找回自己的赤子心。（圖／慈濟基金會提供）

楊依捷表示，正當我們在為自己的事煩惱時，相較於柬埔寨農村小孩，他們煩惱的可能只是如何飽足一頓，或許擁有的多反而迷失了人生的價值。希望能帶動更多年輕人一起專注國際議題，看看這世界需要幫助的許多人，因為有時我們沒有讓自己踏出去了解。

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