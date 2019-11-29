「怎麼騎的？」熊貓外送員受困台東海灘　路過攤商：他去看海

▲foodpanda熊貓外送員人車受困在台東縣太麻里郷三和海灘上。（圖／陳姓蓮藕攤商提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東28日中午1名foodpanda熊貓外送員人車受困在台東縣太麻里郷三和海灘上，疑似是為了散心看海，太靠近高潮線，差點連人帶車被海浪捲走，所幸只有被海浪打到。當下有一名遠從南投前來擺攤的陳姓蓮藕粉攤商剛好路過發現，他趕忙協助受困外送員將機車抬到安全位置，成功助熊貓脫困。

陳姓蓮藕攤商表示，28日他開著貨車與太太從南投來台東糖廠市集擺攤，約莫中午經過南迴公路三和路段，遠遠就看到三和海灘上好像有人在釣魚，心想開車累了先停車休息，順帶看看海，也看看釣客有什麼收穫。結果走近1看海灘竟看到外送員受困在海灘上，海浪不斷打上來，人及車已被海浪打到，而外送員牽扶著機車，當下動彈不得，他急忙趕上前幫忙，與這名外送員合力將機車抬到海浪打不到的沙灘上。

陳姓蓮藕攤商說，當下並無多問這名年約20幾歲的熊貓外送員問題，幫助外送員脫困後，他就直接離開。只知道年輕外送員是剛被公司從西部派來台東營業據點支援，28日上午剛好路過三和海邊，因想看海，就騎著機車到沿路到海邊，可能因為太近海水高潮線才受困，也不知外送員已經受困多久了。

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